Colpo di scena nel parterre del trono over di Uomini e Donne: Ida Platano fa piangere Riccardo Guarnieri e sceglie Armando Incarnato.

Tutto finito tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Chi pensava che la lettera del cavaliere avesse cambiato le cose resterà deluso. nel corso della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, infatti, Ida ha deciso di chiudere definitivamente con Riccardo continuando la conoscenza con Armando Incarnato. Un durissimo colpo per Riccardo Guarnieri che ha lasciato lo studio piangendo.

Ida Platano chiude definitivamente con Riccardo Guarnieri che lascia Uomini e Donne piangendo

La storia tra ida Platano e Riccardo Guarnieri è giunta al termine. Dopo un lunghissimo tira e molla fatto di accuse, pianti e continue discussioni, a prendere la decisione definitiva è stata Ida Platano come fa sapere il Vicolo delle News che pubblica in esclusiva le anticipazioni della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Durante il confronto davanti a Maria De Filippi, Ida ha ammesso di non amare più Riccardo e di non aver provato nulla nei suoi confronti durante il tempo che hanno trascorso insieme a Brescia.

