Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche lascia il trono?

Giulia Quattrociocche lascia il trono di Uomini e Donne? La domanda nasce spontanea dopo quanto accaduto nell’ultima registrazione del trono classico. La tronista romana, infatti, si è ritrovata senza corteggiatori: il suo percorso, dunque, è giunto al capolinea?

Giulia Quattrociocche non ha mai nascosto il proprio interesse per Daniele Schiavon e Alessandro Basciano. Di quest’ultimo, giunto in trasmissione esclusivamente per corteggiare lei dopo essere rimasto colpito dal suo video di presentazione, non si è mai fidata considerandolo troppo bello per essere interessata ad una ragazza come lei. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico in cui Giulio Raselli ha ricevuto pesanti segnalazioni, Giulia ha accusato Alessandro di fare il piacione in giro, come fa sapere il Vicolo delle news. Stanco di essere continuamente attaccato, Alessandro ha così deciso di autoeliminarsi. Daniele, invece, ha ricevuto delle segnalazioni secondo le quali sarebbe a Uomini e Donne solo per visibilità.

Cosa farà, ora, Giulia Quattrociocche che ha sempre dichiarato di non voler essere presa in giro? Deciderà di tornare alla sua vita senza aver trovato il principe azzurro che sogna da tempo? Stando a quello che riporta il Vicolo delle News, la situazione tra Alessandro e Giulia potrebbe essersi sistemata. La tronista, dunque, avrà messo da parte l’orgoglio andando a riprendere Alessandro? Per scoprire tutta la verità non ci resta che aspettare questo pomeriggio quando Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino torneranno in studio per una nuova registrazione del trono classico.

