Uomini e Donne, primo bacio per Giulia Quattrociocche: corteggiatore deriso

Nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne è arrivato il primo bacio della tronista Giulia Quattrociocche: corteggiatore deriso.

La nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne è stata piuttosto movimenta. Nonostante non sia stata presentata nessuna nuova tronista dopo la decisione di Sara Tozzi di lasciare il trono, ad animare la registrazione è stata Giulia Quattrociocche. Alla sua prima esperienza televisiva, Giulia sta cercando l’amore non rinunciando alla sua schiettezza e, per lei, è anche arrivato il primo bacio. A far rumore, inoltre, è anche la reazione di un corteggiatore che è stato poi deriso dalla messa in onda della sua esterna.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il mondo del gossip, i reality e i personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Uomini e Donne: primo bacio per Giulia, Cristiano deriso dopo la sua esterna

Per Giulia Quattrociocche è arrivato il giorno del primo bacio. A regalare il primo momento romantico della nuova stagione del trono classico, come svela Il vicolo delle News, è stato il corteggiatore Daniele che ha portato la tronista a Castel Gandolfo. I due, poi, si sono recati alle giostre per concludere l’esterna con un bacio voluto e molto passionale. Il bacio, però, ha scatenato la reazione di Cristiano, convinto che il bacio sia stato finto. Il corteggiatore, inoltre, svela che non avrebbe mai baciato la tronista.

Potrebbe interessarti anche—>Eleonora Rocchini dopo l’incidente: “è stato tremendo, andrà tutto bene”

Giulia, però, ribatte affermando di aver avuto un’altra impressione in esterna. “Ah no? Te non me l’avresti dato? Ma che te pensi che io so scema? Ma che me stai a pijà per c*lo? Fate vedere l’esterna per favore“, afferma Giulia secondo quanto riferiscono le talpe del Vicolo. Viene così mandata in onda l’esterna in cui, i due, al mare, passeggiano, giocano mentre lui le bacia il collo con la voglia di baciarla. Rientrati in studio, tutti deridono Cristiano, compreso Gianni Sperti. Il corteggiatore, cosù, si giustifica dicendo che l’avrebbe baciata solo se fosse stata lei a fare il primo passo. Sarà vero?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI