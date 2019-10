10 Snack golosi ma salutari per la merenda dei bambini

La sana ed equilibrata alimentazione inizia fin da bambini, tocca a noi adulti insegnargli quali sono gli alimenti da assumere con moderazione e quali sono importanti per il benessere del nostro organismo. Crescere bambini sani e felici dipende anche dal tipo di alimentazione che scegliamo per loro, che deve essere salutare, bilanciata e ricca di nutrienti salutari. La merenda sia quella mattutina che quella a pomeridiana deve essere salutare, il più delle volte si ricade nella tentazione degli snack non salutari come merendine ricche di grassi e zuccheri. Affidatevi a noi di CheDonna.it per scoprire quali snack sono gustosi e salutari per i bambini.

Perchè è importante la merenda

Istock Photos

Lo spuntino a metà mattinata o il pomeriggio spesso viene consumata in gran fretta, all’uscita di scuola oppure durante il tragitto verso l’attività sportiva pomeridiana. Per questo motivo non viene data molto importanza, ma questo è totalmente errato, in quanto si consumano il più delle volte i cibi spazzatura. Lo spuntino è importante in quanto da un minimo ma fondamentale apporto di calorie sia il corpo che la mente. Ecco perché è essenziale vivere il momento della merenda dedicandogli il giusto tempo.

Molto importante, sia da un punto di vista nutrizionale che educativo, è diversificare il più possibile lo snack in quanto non subentra la noia e si stimola a consumare lo spuntino. Può essere sia dolce che salata l’importante è che sia sana e al tempo stesso sfiziosa.

10 Snack salutari ma golosi

Yogurt con cereali istock Photos

Ecco le 10 idee sane e golose per la merenda dei vostri bambini.

1- Frutta fresca

E’ una delle merende migliori da proporre ai bambini, si trasporta facilmente in un contenitore o in un lunch box magari personalizzato con i loro personaggi preferiti. Si può portare a scuola o consumare dopo un’attività sportiva. La frutta si può tagliare a pezzetti e magari condita con un po’ di succo di arancia o limone, in modo che non si annerisca. In alternativa potete servirla intera, rigorosamente di stagione.

2-Chips croccanti di mela

Uno spuntino insolito, ma stuzzicante per far mangiare la frutta ai vostri bambini, avete mai pensato a proporre le chips di mela? Sono snack naturali, dolci e saporite e leggeri, Si possono realizzare anche a casa, ecco tutti i passaggi da seguire:

lavare la mela sbucciarla togliere il picciolo e il torsolo tagliare a fettine sottilissime: circa 2 mm di spessore; mettere le rondelle di mele sul grill del forno per essiccarle e lasciatele in forno riscaldato a 120°-140° per 1 ora e mezza/2 ore circa.

In alternativa alla mela si può scegliere la banana o le carote.

3 – Pane e marmellata

E’ la classica merenda, semplice e buono, tramandato dalle nostre nonne.

Prendere una fettina di pane, magari lo mettete nel tostapane e poi spalmate un pò di marmellata. E’ una merenda sana, mi raccomando acquistare la marmellata senza zuccheri aggiunti e il pane integrale.

4 – Frutta secca

E’ uno snack sfizioso e appetitoso, da consumare ovunque, sono una fonte ottima di fibre, ecco quali consumare:

mandorle

noci

nocciole

pistacchi

anacardi

arachidi:

La frutta secca è un’ottima fonte di fibre e dona al bambino energia allo stato puro.

5 – Yogurt con frutta e muesli

Lo yogurt è un alimento ricchi di nutrienti, inoltre è cremoso, una merenda perfetta anche per i mesi più caldi.E’ uno snack preferito dai bambini, soprattutto se servito con qualche pezzetto di frutta di stagione o dei muesli o cereali.

Se volete rendere più accattivante lo spuntino potete scegliere gli yogurt della Müller Mix di Cars 3, Spiderman e Frozen, con cereali da mixare allo yogurt, per una merenda in compagnia dei suoi personaggi preferiti!

6 – Barrette di cereali

Si preparano facilmente con:

frutta secca

frutta essiccata

riso soffiato

fiocchi di cereali e miele

E’ uno snack da personalizzare in base ai gusti del vostro bambino, potete optare per le barrette ai cereali che si trovano nei scaffali del supermercato, ponendo attenzione alla quantità di zuccheri contenuti.

7 – Biscotti, muffin o plumcake

Preparare i dolci o muffin in casa è ideale, scegliendo materie prime ricercate e coltivate biologicamente. Ecco alcuni esempi:

muffin allo yogurt

plumcake alle carote con gocce di cioccolato

plumcake allo yogurt

muffin alle carote

8 – Crackers fatti in casa

I crackers sono uno sputino tradizionale, sono da preferire quelli senza sale in superficie, si possono preparare anche in casa magari l’aiuto dei più piccoli vista la sua semplicità. Preparazione:

impastare 200 grammi di semola di grano duro con mezzo bicchiere di acqua e 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, fino ad ottenere un impasto elastico e liscio;

stendere l’impasto con una sfogliatrice o un mattarello l’impasto molto sottile;

tagliarle l’impasto nelle forme che preferiamo per i nostri cracker;

spennellare la superficie con olio extravergine di oliva ed erbe aromatiche;

lasciare cuocere in forno a 200° per circa 10-15 minuti.

9 -Succhi di frutta, frullati e centrifugati

La frutta da bere è sempre una buona scelta, ma ricordate che non si devono mai sostituire alla frutta. Si possono proporre in tanti modi diversi:

frullata

spremuta

centrifugata

10 – Pop Corn

I pop corno sono snack leggerissimi, buoni e sfiziosi, veloci da preparare e tutti i bambini gradiranno. Preparateli a casa conditi con un po’ di grana o parmigiano grattugiato invece del sale.