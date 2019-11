Un posto al sole, dalle anticipazioni della puntata in onda l’8 novembre, giunge finalmente a una svolta sul caso di Aldo Leone.

Un posto al sole è giunto al suo ultimo appuntamento della settimana, quello che lascia il pubblico con il fiato sospeso fino alla settimana successiva.

Finalmente, dopo settimane e settimane di attesa, si arriverà a una svolta per il caso collegato all’incidente di Aldo Leone. Le tesi di Niko Poggi e Franco Boschi si rivelano essere praticamente le stesse. Entrambi sono convinti che Diego Giordano sia innocente ma che sia stata un’altra persona ad aver fatto del male all’avvocato.

Chi? Per i protagonisti di UPAS, Delia ha investito Aldo Leone.

Un posto al sole: tutta la verità sul caso Aldo Leone

Le anticipazioni di Un posto al sole, puntata 8 novembre promettono succose novità per il caso di Aldo Leone. I sospetti di Niko si incontrano nelle teorie di Franco Boschi, convinti che sia stata Delia ad investire suo marito.

Il movente? La donna avrebbe scoperto i continui tradimenti dell’avvocato ed è decisa a vendicarsi dei torti subito. Diego Giordano non sembra credere a questa versione, convinto più che mai di essere lui il colpevole dell’incidente di Aldo Leone.

Raffaele tornerà in carcere per convincere suo figlio della sua innocenza, impedendogli di accettare il patteggiamento che la polizia gli ha proposto. Anche Niko Poggi, interpretato da Luca Turco proverà a far cambiare idea al ragazzo, facendogli notare che anche se accettasse il patteggiamento proposto, sarebbero comunque molti anni di galera da scontare, fin troppi per una persona estranea ai fatti.

Diego inizierà a convincersi, ma una sconcertante verità verrà svelata durante la fine dell’episodio. Le anticipazioni di UPAS dell’8 Novembre sembrano confermare che verrà svelata l’identità del colpevole.

Anche se i fedeli sostenitori della soap sono convinti che dietro l’incidente di Aldo Leone ci sia qualcun altro e non sua moglie Delia, né tanto meno il figlio del portiere di Palazzo Palladdini. Di chi tratta, allora? Del figlio di Aldo Leone.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Un posto al sole, puntata: Franco Boschi è in pericolo

Un posto al sole: Raffaele indaga per Diego

Un posto al sole: pace fatta tra Filippo e Serena?