Natalia Bush chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Natalia Bush è una modella e attrice di 34 anni. Lei è nata il 14 dicembre 1984 a Tenerife sotto il segno del sagittario, è alta 188 centimetri e pesa circa 71 kg mentre le sue misure sono 90-72-104. Ha origini miste infatti suo padre è spagnolo mentre suo madre è sudafricana di origini olandesi.

È una donna esplosiva e infatti la sua bellezza non passa di certo inosservata. Si appassiona e si dedica al mondo della moda e della televisione fin da giovanissima. Ma scopriamo qualcosa di più su di e sulla sua vita privata.

Nome: Natalia Bush

Età: 34 anni

Data di nascita: 14 dicembre 1984

Luogo di nascita: Tenerife

Segno zodiacale: Sagittario

Titolo di studio: /

Professione: Modella e Attrice

Altezza: 188 cm

Peso: 71 kg

Account social: Instagram

Natalia Bush: Instagram

Natalia Bush è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 121mila persone e con conta oltre 1,8mila post, qui ama condividere con le persone che la seguono e la supportano: selfie, foto insieme ad amici e parenti, shooting fotografici accattivante e provocatori. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Il suo account ufficiale, se volete seguirla, è questo qui.

Su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage.

Natalia Bush: vita privata

Per quanto riguarda la vita provata di Natalia Bush sappiamo che ha è stata molto movimentata. La prima relazione della quale siamo a conoscenza è quella con il rapper italiano Gue Pequeno. Tuttavia i due rilasciano e lei inizia a frequentare l’imprenditore Lorenzo Riva. I due iniziano ad avere una relazione e sembravano follemente innamorati fino a quando qualcosa va male e decidono di proseguire ognuno per la propria strada.

A gennaio 2019 è stata paparazzata insieme a Walter Nudo. Ma il vincitore del GF Vip ha subito smentito tutto affermando di essere solo un amico per la showgirl. Attualmente attorno alla sua vita amorosa si cela il mistero e di conseguenza non possiamo sapere se la modela stia frequentando qualcun o si gode la vita da single.

Natalia Bush: carriera

Natalia Bush, come detto in precedenza, si dedica al mondo della moda fin da quando era giovanissima infatti sale sulle passerelle quando era ancora una ragazzina. Nel 2005 vince il premio Miss Tenerife e successivamente decide di trasferirsi in Italia per provare ad avere successo sul piccolo schermo.

Nel 2006 la vediamo nel varietà di Rai1 I raccomandati, condotto da Carlo Conti, e l’anno successivo insieme ad Enrico Papi nel programma di Italia 1 Distraction. Nel 2008 appare per la prima volta sul grande schermo infatti grazie ad Enrico Oldoini recita del film La fidanzata di papà, con Massimo Boldi e Simona Ventura. Nel 2014 Natalia è una delle protagonisti della webserie The Lady creata da Lory Del Santo. La modella e attrice ha recitato accanto a Gloria Contreras e Costantino Vitaglian.

Nel 2019 si diffonde il gossip riguardo una sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e che vanta come opinionisti Pupo e Wanda Nara.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI