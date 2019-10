Congelare la lasagna: segui i consigli per non commettere errori

Congelare la lasagna è una pratica comune, ma non tutti sanno quali sono gli step da seguire per garantire un prodotto di qualità, scopriamoli.

Congelare la lasagna fatte in casa è un modo pratico e comodo da utilizzare all’occorrenza per una cena gustosa. Congelare gli alimenti è una pratica molto comune, ma allo stesso tempo bisogna stare attenti alla preparazione. Se si vuole garantire la qualità del prodotto finale, bisogna stare attenti a ogni passaggio dalla scelta delle materie prime al processo di preparazione.

Scopriamo come congelare le lasagne e inoltre se necessitano prima della cottura oppure no.

Come congelare le lasagne

La preparazione delle lasagne deve essere fatta utilizzando solo ingredienti freschi che possono essere surgelati sia prima sia dopo la cottura in forno. Sicuramente va sottolineato che una volta scongelata la lasagna non si può ricongelare poiché aumentano i rischi di contaminazione batterica.

Le lasagne che si possono congelare:

con salsiccia, carne macinata di manzo precedentemente scongelati, si deve usare solo carne fresca;

quelle i cui ingredienti sono stati congelati e scongelati più di una volta: in quanto perdono qualità, consistenza e il sapore.

Una volta preparata la lasagna, indipendentemente dagli ingredienti freschi che utilizzate, che essa sia con il pomodoro, con la besciamella, con i funghi, verdure, scegliete il contenitore che sia adatto al freezer.

Sul contenitore ci deve essere il disegno del fiocco di neve per essere certo che la teglia o la pirofila sia adatta al congelamento. Sono sconsigliati i contenitori in alluminio per una conservazione a lungo termine, perchè la lasagna potrebbe acquisire un retrogusto di metallo. Nel caso in cui non avete a disposizione una pirofila che abbia doppia funzionalità la cottura in forno e la conservazione in freezer, potete utilizzare due contenitori distinti per le due fasi.

Le lasagne che vengono cotte prima del congelamento in modo che hanno un sapore una volta scongelate e riscaldate, quindi è preferibile cuocerle prima. Dopo la cottura la lasagna deve essere fredda e poi si può riporre nel freezer, basta lasciarla da parte per almeno un’ora affinché si raffreddi.

Come coprirle dopo la cottura

lasagna deve essere coperta in superficie, non usare l’alluminio. Quest’ultimo potrebbe interferire con il sapore della preparazione, potete usare una pellicola trasparente che possa essere riposta in freezer. Avvolgete bene l’intera pirofila, non solo la parte superiore, non ci devono essere fessure attraverso cui l’aria possa passare. E’ consigliabile congelare in porzioni singole, in modo che scongelerete quello che vi occorre, scrivete sul contenitore cosa c’è, ricordate che le Dopo la cottura e il raffreddamento, la pirofila che contiene lanon usare l’alluminio. Quest’ultimo potrebbe interferire con il sapore della preparazione, potete usare una pellicola trasparente che possa essere riposta in freezer. Avvolgete bene l’intera pirofila, non solo la parte superiore, non ci devono essere fessure attraverso cui l’aria possa passare. E’ consigliabile congelare in porzioni singole, in modo che scongelerete quello che vi occorre, scrivete sul contenitore cosa c’è, ricordate che le lasagne si conservano fino a tre mesi , sia quelle preparare con le verdure che quelle con la carne.