Se la besciamella è troppo liquida, è possibile addensarla e renderla perfetta per piatti gustosi come le lasagne o la pasta al forno.

La besciamella è una salsa dai moltissimi utilizzi in cucina: può essere utilizzata come semplice condimento per la pasta, ma compare spessissimo anche all’interno di ricette elaborate per primi o secondi di alto livello. Molte persone preferiscono preparare la besciamella a casa, dal momento che questa salsa così raffinata, in realtà, si compone di ingredienti semplici ed estremamente economici. Le confezioni già pronte che si acquistano normalmente al supermercato, invece, costano moltissimo rispetto alla quantità di prodotto che contengono.

Certo, per realizzare una besciamella a regola d’arte, bisogna renderla liscia, morbida e setosa. Ma sapete davvero come si fa? Usata per arricchire piatti come lasagne, cannelloni e molti altri. Cremosa e delicata, è amatissima. Come detto, però, può capitare che, durante la preparazione, la besciamella diventi troppo liquida compromettendo, di fatto, la riuscita del piatto. Scopriamo come addensarla, se la besciamella è troppo liquida e, quindi, tutti i trucchi per una besciamella densa e liscia come la seta.

Le regole d’oro per evitare una besciamella troppo liquida per lasagne e pasta al forno

È possibile correggere questo problema e ottenere una besciamella perfetta, che sia densa, vellutata e liscia. La besciamella si caratterizza per la sua consistenza morbida e voluttuosa, che dev’essere in grado di avvolgere le pietanze alle quali viene abbinata. Uno dei problemi più frequenti, quando si realizza la besciamella fatta in casa, è che la besciamella risulti troppo liquida anche se abbiamo seguito a puntino le dosi riportate nella ricetta. In questi casi, ci sono diversi trucchi da conoscere per migliorare la consistenza di una besciamella troppo liquida, evitando la formazione di grumi.

L’errore a causa del quale ci ritroviamo una besciamella troppo liquida nella pentola è quello per il quale versiamo tutti insieme nel pentolino ingredienti non correttamente bilanciati. In linea puramente generale, le dosi corrette per una besciamella base sono:

10 grammi di burro

10 grammi di farina

102 grammi di latte

Molte ricette variano leggermente questa proporzione, al fine di realizzare una salsa più densa o più liquida del normale, a seconda delle preparazioni nelle quali si prevede di utilizzarla. Nella maggior parte dei casi, nel momento in cui ci si trova davanti a una besciamella troppo liquida, la farina è poca rispetto alla quantità di latte utilizzata. Infatti, nella preparazione della salsa, la farina funge da addensante e il burro serve a dare il caratteristico sapore della besciamella, mentre il latte serve a raggiungere la consistenza fluida che gli altri due ingredienti da soli non otterrebbero mai.

Come addensare la besciamella troppo liquida con la farina

Nel momento in cui si nota che la besciamella è troppo liquida, le strade che si seguono di solito sono due ed entrambe in genere portano disastri. La prima è continuare a cuocere la besciamella, fino a che non avrà raggiunto la consistenza desiderata: nella maggior parte dei casi, si finirà per bruciare la salsa! La seconda soluzione – che, in genere, si mette in pratica in modo istintivo prima di capire che è una pessima idea – è aggiungere più farina, mentre la besciamella è ancora sul fuoco. Il risultato sarà, più o meno, quello desiderato ma si formeranno, inevitabilmente, grumi piccoli e grandi.

Per evitare questi spiacevoli inconvenienti, la tecnica è semplicissima: occorre togliere la besciamella dal fuoco e aggiungere, poco per volta, farina setacciata fino a che non si raggiungerà la consistenza giusta. Naturalmente, mentre si aggiunge la farina, si dovrà aver cura di mescolare velocemente la salsa con una frusta a mano: utilizzare il classico mestolo di legno o una spatola non darà gli stessi risultati. Bisogna ricordare, però, che – come abbiamo detto al principio – farina e burro dovranno essere sempre nelle stesse quantità, quindi è consigliabile aggiungere un po’ di burro alla salsa appena dopo aver incorporato la farina, così da mantenere inalterato il gusto della preparazione, oltre alla sua consistenza. Non farlo consegnerà alla tavola una crema dallo stucchevole sapore di farina, anche senza grumi.

Come allungare la besciamella troppo densa

Come allungare, invece, la besciamella troppo densa? Se la besciamella risulta troppo densa, è possibile facilmente correggerla, aggiungendo del latte caldo per renderla più fluida. Poco alla volta, bisogna mescolare costantemente così da evitare la formazione di grumi.

In alternativa, è possibile usare della panna per ottenere una consistenza maggiormente cremosa. Se necessario, si può riscaldare la besciamella a fuoco basso, mentre si aggiunge il latte caldo così che la salsa mantenga la corretta temperatura e non si perda cremosità.