Besciamella fatta in casa, la ricetta della nonna facile e veloce

La besciamella fatta in casa è buonissima e facile da preparare. Seguendo la ricetta della nonna, infatti, si potrà gustare in pochi minuti.

La besciamella è una preparazione base che si può trovare come ingrediente per svariate ricette. Si tratta di una crema morbida, che può aiutare ad impreziosire sia i primi che i secondi piatti, ma che si mostra perfetta anche per contorni e stuzzichini. Una preparazione che, solitamente, è preferibile preparare a casa in modo genuino ma che, a volte, per mancanza di tempo o di voglia ci si trova ad evitare di affrontare, optando per la più comune besciamella già pronta.

Il consiglio è quello di provare ad avvicinarsi alla besciamella fatta in casa e la cui ricetta è davvero più semplice di quanto si pensi. Scopriamo di più sulla besciamella fatta in casa, grazie alla ricetta della nonna facile e veloce.

La ricetta della nonna facile e veloce per la besciamella fatta in casa

La ricetta della besciamella fatta in casa è davvero facile e veloce da preparare. Per chi è vegano o vegetariano, è possibile sostituire il latte con il latte di soia e il burro con la margarina e il risultato sarà ugualmente strepitoso! Questa è la ricetta classica della besciamella per lasagne. Come detto, si tratta di una ricetta molto facile e che richiede appena due minuti di preparazione e cinque minuti come tempo di cottura. Scopriamo gli ingredienti per la preparazione di 500 grammi di besciamella.

Ingredienti:

50 grammi di burro

500 millilitri di latte

50 grammi di farina

Noce moscata q.b.

1 pizzico di sale

Preparazione:

Per preparare la besciamella, versate il latte in un pentolino e riscaldatelo. Versate il burro in un pentolino, quindi fatelo sciogliere e aggiungete la farina, mescolando attentamente. Lasciate cuocere, mescolando per un paio di minuti. Aggiungete poco latte per fare stemperare e continuate a mescolare con le fruste per una besciamella senza grumi. Aggiungete il sale e della noce moscata, facendo cuocere per circa cinque minuti. Fate addensare la besciamella. Una volta finito, potrete utilizzare la besciamella per le vostre ricette.

I trucchi per usare al meglio la besciamella pronta

Nel caso in cui abbiate della besciamella confezionata, sappiate che è possibile usarla senza paura. Grazie ad alcuni piccoli accorgimenti si può, infatti, inserirla nelle varie preparazioni in modo da non far sentire alcuna differenza con quella casalinga. Occorre, prima di tutto, scegliere la besciamella giusta: prenderne una qualsiasi non è, infatti, la scelta giusta. Il segreto, in questo caso, sta nell’optare per una che abbia pochissimi ingredienti, che siano il più possibile simili a quelli della ricetta originale. In questo modo – soprattutto scegliendo quelle bio e a base di ingredienti genuini – si potrà contare su un prodotto di qualità e in grado di offrire una consistenza e un sapore accettabili.

Quando scaldate la besciamella pronta, aggiungete qualche ingrediente speciale come del parmigiano, in modo che il sapore venga esaltato. Un’alternativa meno salata – e che si sentirà meno arrotondando, però, il sapore finale – è quella di aggiungere un po’ di panna liquida. In questo modo, si inizierà a godere di qualcosa di più saporito e facilmente adattabile a tante ricette. La besciamella serve ad esaltare i sapori, donare un effetto vellutato a ciò che si mangia e donare al contempo un aspetto esteticamente migliore. Tutti risultati che, con qualche astuzia, si possono ottenere anche con un prodotto acquistato: ciò che conta è – come detto – scegliere sempre preparazioni semplici e a base di ingredienti genuini, in grado di offrire gusto alla pietanza. In questo modo, non dovendo fare affidamento esclusivamente sulla besciamella, le possibilità di riuscita saranno – senza alcun dubbio – migliori.