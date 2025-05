Preparare un impasto per pizza non gommoso è semplice, ma occorre evitare alcuni errori.

La pizza è uno dei piatti più amati al mondo. Che la si mangi fuori, d’asporto o preparata in casa, rappresenta da sempre uno di quei cibi che invitano alla gioia e alla convivialità. Croccante, alta, bassa, con bordo ripieno, dai mille condimenti, semplice o addirittura bianca, ogni pizza deve gran parte della sua bontà all’impasto. Senza questo, infatti, l’esperienza che si ha nel mangiarla non sarebbe mai la stessa.

Come fare, però, se proprio l’impasto risulta gommoso e poco piacevole da mangiare? Quando ciò avviene, la causa è dovuta – senza alcun dubbio – ad alcuni errori che si commettono durante la sua preparazione. Scopriamo come evitare che l’impasto della pizza sia gommoso.

Come eliminare la gommosità della pizza: le cause dell’impasto gommoso e come evitarlo

Una pizza gommosa è difficile da masticare. Chiaramente, questo rende la pizza meno invitante anche se sono stati utilizzati ingredienti di qualità. Per una buona pizza, è fondamentale che l’impasto non diventi umido o gommoso e che risulti croccante, soffice, ma sempre facile da masticare. Come detto, ciò che rende ogni pizza così speciale è proprio l’impasto che ne crea la base. Per fortuna, ci sono alcuni errori che possiamo smettere di fare e che, in questo modo, ci condurranno verso una preparazione più corretta della pizza. Ecco, quindi, come eliminare la gommosità della pizza, le cause dell’impasto gommoso e come evitarlo.

Scegli la farina giusta: per una buona pizza, è consigliabile usare farine diverse. Alla farina 00 solitamente consigliata si dovrebbe, infatti, aggiungere della farina manitoba o una qualsiasi farina con più forza. In questo modo, l’impasto sarà più resistente e il rischio di andare incontro a una pizza gommosa sarà davvero minore. Non sbagliare le proporzioni: spesso, quando si prepara l’impasto per la pizza ci si diverte a fare di testa propria, togliendo o aggiungendo elementi. La verità è che la pizza ha bisogno di proporzioni ben definite, che variano in base al tipo di farine usate e che si rivelano sempre molto importanti. Tener conto della quantità di acqua e di lievito e del tempo di lievitazione è, quindi, molto importante. Un impasto troppo umido o un impasto troppo asciutto può compromettere la cottura. Non usare un impasto molle: l’impasto deve essere sempre ben incordato. Per capire se lo è, basta togliere l’impasto dalla sua ciotola. Se si stacca facilmente e allungandosi, allora vuol dire che l’incordatura è ancora ottima. Se risulta troppo appiccicoso e difficile da lavorare, allora necessita di essere ripreso. Un impasto molle darà, infatti, vita ad una pizza troppo gommosa. Fai cuocere abbastanza la pizza: anche la cottura riveste un aspetto importante. Far cuocere poco la pizza porterà ad un impasto che non ha ancora avuto modo di gonfiarsi come si deve in forno. Ciò produce, solitamente, cornicioni gommosi e poco digeribili e una pizza che risulterà, se non cruda, davvero poco piacevole da mangiare. Allo stesso modo, se la si cuoce troppo, l’impasto si seccherà all’interno facendosi più sottile e ciò porterà la pizza a diventare gommosa, soprattutto nei bordi. È, quindi importante, prestare attenzione ai tempi di cottura ma senza esagerare con la stessa. La pizza andrebbe cotta in forno ventilato o in forno statico a una temperatura di circa 250°-300°, oppure usando una pietra refrattaria. Non esagerare con i condimenti: un eccesso di mozzarella, di pomodoro o altri ingredienti umidi possono bagnare, eccessivamente, l’impasto, provocando una base gommosa.

Imparare ad evitare questi errori comuni renderà l’impasto della pizza soffice al punto giusto e pronto per dar vita ad una pizza perfetta. Che si scelga di servirla alta e soffice o bassa e croccante questa, infatti, non risulterà mai gommosa, ma rappresenterà una piacevole esperienza di gusto. Scopri anche gli errori da non fare con la pizza napoletana e i trucchi per una pizza napoletana perfetta.