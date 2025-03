La pizza napoletana è uno dei piatti più buoni in assoluto. Può essere preparata in casa, ma occorre fare attenzione ad alcuni errori.

Simbolo della tradizione culinaria italiana, la pizza napoletana si presenta con un cornicione morbido e alto, una base sottile e degli ingredienti semplici e freschi che la rendono uno dei piatti più amati al mondo. Nonostante sia tanto buona quanto semplice, prepararla non è semplicissimo e gli errori possono essere dietro l’angolo.

Anche i più appassionati, infatti, possono commettere alcuni errori quando la preparano. Scopriamo insieme gli errori da non fare con la pizza napoletana che, sicuramente, stai commettendo.

Gli errori da non commettere con la pizza napoletana

La pizza napoletana ha delle regole ben precise sia che si tratti della scelta degli ingredienti che della lavorazione dell’impasto e delle tecniche di cottura. Per ottenere un risultato perfetto, è necessario prestare attenzione a ogni dettaglio. Come detto, non è semplice riuscire a sfornare una perfetta pizza napoletana in casa, ma esistono dei trucchi per farlo. Ecco una lista di errori da non commettere con la pizza napoletana.

Esagerare con gli ingredienti: la pizza napoletana deve essere leggera e semplice e non deve, quindi, essere sovraccaricata di ingredienti. Bastano mozzarella di bufala, pomodoro, basilico e un filo di olio extravergine di oliva per condirla. Esagerare ne comprometterebbe sapore e cottura. Non utilizzare farina di tipo 00: per preparare la pizza napoletana, occorre ricorrere alla farina di tipo 00 che è uno degli ingredienti fondamentali. Ideale per ottenere una buona pasta, ha una consistenza fine che non compromette la leggerezza dell’impasto. Possono bastare 800 grammi di farina, 500 millilitri di acqua, lievito, olio extravergine d’oliva e sale. Non stendere l’impasto in modo corretto: per ottenere la giusta consistenza e forma, occorre stendere l’impasto a mano senza utilizzare il mattarello che potrebbe appiattirlo in modo eccessivo. Prova a stendere l’impasto con i polpastrelli allargandolo, in modo delicato e uniforme. Non far lievitare l’impasto abbastanza: la lievitazione è di fondamentale importanza per una pizza napoletana perfetta. Dal momento in cui si è finito di impastare, dovranno passare almeno 8-12 ore, una temperatura di circa 20°, un luogo coperto e non eccessivamente caldo della cucina. Cuocere a temperatura troppo bassa: la pizza napoletana ha bisogno di essere cotta ad alte temperature, attorno ai 500°. Si tratta, in poche parole, della temperatura raggiunta dal forno a legna che, ovviamente, a casa non abbiamo. Il consiglio è, quindi, quello di ricorrere a una lastra di pietra refrattaria da piazzare sulla griglia centrale del forno per cuocere la pizza, per arrivare a temperature più elevate. In 8 minuti circa, la pizza sarà pronta.

Questi, sono i passi per preparare una pizza napoletana buonissima e dal gusto autentico direttamente a casa tua. Scopri di più anche per preparare una pizza napoletana perfetta e cosa fare per evitare che l’impasto della pizza diventi gommoso.