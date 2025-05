Tradimento, doppio addio: chi perde la vita. Lo spoiler dalla Turchia è terrificante

Le ultime notizie sulla nostra soap opera preferita non ci fanno ben sperare, anzi. Ecco che cosa sappiamo in merito alle anticipazioni.

Sono ormai alcuni anni che per nostra fortuna, Mediaset, ha deciso di mandare in onda delle soap opera che arrivano dalla Turchia. Ogni volta ci troviamo davanti a noi ad un programma diverso ma sempre ricchissimo di colpi di scena che riesce a catturare l’attenzione del pubblico che lo segue da casa.

Al momento possiamo vedere la soap opera Tradimento e vi diciamo che arrivano dalla Turchia delle anticipazioni che lasciano senza fiato. Un protagonista molto amato perderà la vita. Entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire meglio che cosa ci aspetta.

Tradimento: le anticipazioni che non ti aspetti sulla sua dipartita

La soap opera Tradimento è veramente ricchissima di colpi di scena che lasciano senza parole il pubblico che la segue, con grandissima attenzione da casa. Noi oggi ti vogliamo svelare che cosa vedremo a breve ma che in Turchia è già accaduto. Iniziamo dicendo subito che Tolga tradisce Selin ritrovandosi a letto con la sorella, Serra.

I due ragazzi saranno avvolti dalla passione e dopo alcune settimane lei scoprirà di aspetta un bambino. Il frutto proprio di quella notta di intimità con Tolga! La donna decide di confessare quanto è accaduto solamente ad Oltan, decidendo di ricattarlo e tenerlo sotto scacco. Ovviamente la tensione tra i due personaggi continuerà ad aumentare sempre di più.

Fino a quando, Serra, decide di trasfgerirsi a casa da Ipek. In un primo momento sembra che tra le due donne vada tutto per il meglio ma il rapporto, anche in questo caso, si inclina. Saranno protagoniste di uno scontro violento ed impetuoso che avrà un finale drammatico e fatale. Ipek, non l’abbiamo mai vista in questo modo.

Serra, purtroppo perderà la vita, insieme al piccolo che portava in grembo, per via cadendo dalle scale e a spingerla è stata proprio Ipek. Cosa succederà poi? Ancora non possiamo saperlo ma siamo certi che ci attendono ancora altri colpi di scena come sanno ben fare gli sceneggiatori di Tradimento.

Per chi non lo sapesse, nell’appuntamento giornaliero, la nostra amata soap turca vince su tutti, arrivano alla soglia di 2,5 milioni di telespettatori a puntate con uno share che tocca i 24%. Riesce a superare anche Beautiful, che va in onda da moltissimi anni ed è il programma antecedente alla messa in onda di Tradimento!