Finlandia, vacanza gratis tra i laghi: la sfida che ti porta nella natura più pura – CheDonna.it

Settimana gratis in Finlandia tra laghi e foreste: scopri come partecipare alla 7 Day Challenge entro il 29 marzo 2026

Non tutte le destinazioni si raccontano allo stesso modo. Alcune si visitano, altre si vivono. E poi ci sono quelle che provano a cambiare completamente il tuo modo di viaggiare, partendo da un concetto semplice: rallentare.

La Finlandia ha deciso di puntare proprio su questo approccio, lanciando un’iniziativa che rompe gli schemi del turismo tradizionale. Non solo promozione territoriale, ma un’esperienza immersiva pensata per riscoprire il valore del tempo e della natura.

Al centro del progetto c’è un’idea chiara: offrire a pochi selezionati la possibilità di entrare davvero nello stile di vita finlandese. Un modello basato su equilibrio, silenzio e connessione con l’ambiente, lontano da qualsiasi logica frenetica.

Lakeland, viaggio gratis nella regione dei laghi: come funziona e come candidarsi

L’iniziativa si chiama “Chill Like a Finn: 7 Day Challenge in Lakeland” ed è promossa da VisitFinland. Il premio è una settimana completamente gratuita nella Lakeland, la più vasta regione lacustre d’Europa, prevista per giugno 2026. Qui il paesaggio è protagonista: oltre 188.000 laghi circondati da foreste, cottage in legno e natura incontaminata. Un contesto unico che diventa il cuore dell’esperienza proposta.

La “challenge” non è una gara. Non ci sono vincitori o prove da superare. Il vero obiettivo è imparare a vivere secondo i ritmi finlandesi, lasciando spazio a momenti di relax e attività semplici ma autentiche. Il programma include esperienze come saune affacciate sul lago, escursioni nei boschi, kayak e paddle, oltre a un itinerario on the road tra diverse località della regione. L’arrivo è previsto a Helsinki intorno all’11 giugno, con partenza il 18 giugno 2026.

Per partecipare servono due passaggi. Il primo è creativo: realizzare un video su Instagram o TikTok in cui raccontare perché si vuole vivere questa esperienza. Il secondo è operativo: compilare il modulo ufficiale sul sito di VisitFinland. La candidatura è aperta alle coppie, senza particolari limitazioni, purché entrambi i partecipanti siano maggiorenni.

Il tempo però è limitato. La scadenza è fissata al 29 marzo 2026, e la selezione sarà rapida. Dietro l’iniziativa c’è anche un progetto più ampio legato allo sviluppo del turismo sostenibile nella Finlandia orientale. L’obiettivo è valorizzare il territorio promuovendo un modo di viaggiare più lento, consapevole e rispettoso dell’ambiente.

In un mondo che accelera continuamente, la proposta finlandese va in direzione opposta. Fermarsi diventa l’esperienza più preziosa.