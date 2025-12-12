Altro che divorzio! La star della tv italiana allarga la famiglia: arriva il secondo figlio – chedonna.it

Si è spesso e volentieri parlato del suo divorzio o, addirittura, che il suo rapporto di coppia fosse in crisi, invece grandissima notizia: è incinta del suo secondo figlio.

Quando si diventa un personaggio pubblico è naturale essere travolti da un’onda di successo. Ogni gesto o annuncio che viene fatto non passa mai inosservato e fa, in un vero e proprio batter baleno, il giro del web.

L’altro rovescio della medaglia della fama, però, non piace proprio a tutti: si finisce sulla bocca di tutti per ogni cosa, anche la più piccola, e soprattutto vengono dette cose sul proprio conto che non sempre fanno piacere e non sempre sono veritiere. Lo sa bene questa star della tv italiana, finita diverse volte al centro della cronaca rosa per via del suo matrimonio.

Molte volte, infatti, è stato detto che il suo rapporto di coppia fosse in crisi, forse per via della lontananza, o addirittura che fosse giunto al capolinea. Adesso, però, sembrerebbe che le cose siano ben diverse. Proprio qualche ora fa, attraverso un dolce post su Instagram, ha annunciato di essere incinta per la seconda volta.

È incinta per la seconda volta e lo annuncia così: tripudio di commenti e likes per lei su Instagram

A pochi giorni di distanza dal Natale, sembrerebbe che la star della tv italiana abbia ricevuto (ed anche in parecchio anticipo) il suo regalo. Attraverso un dolcissimo post condiviso sulla sua pagina Instagram, ha annunciato di essere incinta per la seconda volta a distanza di pochissimi anni dalla nascita della sua primogenita Arya.

Sì, Diletta Leotta e Loris Karius diventano genitori bis. Nel tardo pomeriggio, la conduttrice di DAZN ha voluto condividere questo dolcissimo ritratto di famiglia per informare i suoi followers della sua seconda gravidanza. Una notizia completamente inaspettata, da come si può chiaramente comprendere, soprattutto perché in queste settimane non si è mai parlato della possibilità che potesse diventare nuovamente madre.

Ancora una volta, invece, Diletta Leotta ha sorpreso tutti. E, con un tenerissimo ritratto di famiglia, ha annunciato la sua seconda gravidanza. Inutile dire che, ovviamente, fino a questo momento si sa davvero molto poco del suo secondo figlio. Ad oggi, infatti, né si sa di quanti mesi sia e né tantomeno se è in attesa di una femminuccia e o un maschietto. Ad ogni modo, il suo annuncio ha fatto il giro del web ed ha messo tutti d’accordo.