Non l’hai mai provato ma questo trucco da brivido può salvare la tua pelle – CheDonna.it

Il nuovo tormentone beauty è arrivato ma avrai il coraggio di utilizzarlo proprio ora che di ghiaccio ne abbiamo a sufficienza fuori dalle porte? Ti spieghiamo ogni cosa

A quanto pare è vero, non si tratta di una bufala. Il ghiaccio aiuterebbe effettivamente la pelle del tuo viso ad apparire più giovane, sana e levigata. Siamo onesti, fino ad ora più che altro siamo riusciti giusto a lavarci il viso con l’acqua ghiacciata, le basse temperatura non aiutano questo nuovo hack beauty.

Tuttavia sembrerebbe veramente molto efficace e dei veri esperti, dei medici, hanno spiegato nel dettaglio in cosa consiste questa terapia del freddo sulla pelle.

Usa il ghiaccio sul tuo viso se vuoi apparire più bella

Come dice un antico detto “se bella vuoi apparire grandi dolori dovrai patire”, una grande verità in questa determinata situazione, quella di usare il ghiaccio sul proprio viso, anche con queste temperature che ben poco invogliano a surgelarci la faccia.

Eppure, secondo quanto riportato da Vogue e quanto dichiarato da due medici, la dottoressa Dendy Engelman, dermatologa certificata e chirurgo di Mohs presso la Shafer Clinic Fifth Avenue, sarebbe in effetti una tecnica credibile. La dottoressa ha spiegato: “Consiste nello strofinare delicatamente il ghiaccio o un apposito strumento sul viso con movimenti circolari, come parte della routine quotidiana per la cura della pelle”.

Solitamente eseguito al mattino per iniziare la giornata con una scossa di ghiaccio, ha aggiunto inoltre che la tendenza è cresciuta in popolarità di recente grazie a TikTok, ma anche perché è facile da fare, poco costoso e ha molti benefici per la salute della pelle.

La star di YouTube Lisa Eldridge ha giurato sui trattamenti viso con ghiaccio per combattere il jet lag delle modelle. Premere un cubetto di ghiaccio sul palato, dove si trovano i recettori dei vasi sanguigni del viso, può aiutare a ridurre il rossore.

Il ghiaccio sulla pelle può anche agire come trattamento mirato per le eruzioni cutanee, ha spiegato l’estetista di Austin Renée Rouleau. Indipendentemente dallo stato del tuo viso, gli esperti valutano come i cubetti di ghiaccio appena usciti dal congelatore, soprattutto se aggiunti a tè verde, caffeina o latte (!), possano aiutare ad aumentare la circolazione sanguigna, minimizzare i pori e lenire l’infiammazione per una pelle pulita e radiosa.