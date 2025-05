Anche senza la Legge 104 puoi richiedere questi Bonus disabili: come fare subito domanda

Scopri i Bonus disabili che puoi richiedere anche senza la Legge 104. La guida pratica per ottenere tutti i bonus.

Sono numerosi le agevolazioni per disabili che è possibile trovare in Italia, che possono essere richieste anche senza che il richiedente abbia ottenuto il riconoscimento della legge 104. Questa è una normativa molto nota, grazie alla quale è possibile ottenere diritti specifici per le persone con disabilità riconosciuta.

Tuttavia, è possibile usufruire anche di altri bonus, i quali possono essere richiesti anche senza il riconoscimento della Legge 104. Queste misure offrono infatti un importante supporto economico e sociale, e conoscere i requisiti necessari per ottenerli è fondamentale. Scopriamo quindi quali sono i bonus disabili possono essere richiesti senza la Legge 104 e come poter fare domanda per ottenere tali bonus.

Bonus disabili senza Legge 104: i principali tipi di agevolazioni e come fare domanda

Quello che non tutti sanno è che esistono numerosi bonus indirizzati ai disabili che è possibile richiedere anche se non si ha diritto alla Legge 104. Si tratta di bonus pensati per offrire un sostegno concreto alle persone che si trovano in difficoltà a svolgere alcune attività quotidiane a causa di una disabilità.

Uno dei principali bonus che è possibile richiedere è l’assegno mensile di assistenza. Si tratta di un contributo destinato a chi ha una riduzione della capacità lavorativa tra il 74% e il 99%. Per poter usufruire di questi bonus è richiesto un reddito annuale non superiore a una soglia stabilita annualmente dalla legge. Per l’anno 2025, questa soglia, è stata fissata a 5.771,35 euro. L’importo per l’assegno mensile è di 336 euro al mese, distribuiti in 13 mensilità.

Tra le altre misure che è possibile richiedere è la pensione di inabilità, si tratta di un supporto economico destinato a colore che presentano un’invalidità civile al 100% e che sono per questo impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Anche in questo caso, l’importo mensile è di 336 euro, a patto di avere un reddito annuo personale inferiore a 19.772,50 euro.

Vi è inoltre la possibilità di accedere all’indennità di frequenza per minori, che offre un aiuto economico ai minori con difficoltà persistenti nel svolgere attività proprie dell’età. Si tratta di un’indennità pari a 336 euro di cui è possibile godere per un massimo di 12 mensilità, ed è destinato ai minori di 18 anni con difficoltà nello svolgere attività quotidiane o che sono ipoacusici.

Va ricordato che per poter richiedere questi bonus disabili, è importante seguire una procedura corretta. La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS attraverso il portale online, oppure tramite un CAF o un patronato. La domanda va corredata con la documentazione sanitaria necessaria, come la certificazione dell’invalidità, e assicurarsi che il reddito annuo non superi le soglie previste per ciascun tipo di bonus.