Lasagne bianche sfiziose: tre ricette con besciamella

Le lasagne bianche con besciamella sono gustosissime e ne esistono molte varianti. Gli ingredienti da utilizzare sono tantissimi. Le lasagne sono, da sempre, il simbolo della tradizione gastronomica italiana. Versatili e amatissime, si possono preparare in molti modi diversi, lasciando veramente tanto spazio alla fantasia e al gusto. Tra le diverse interpretazioni che si possono fare di questo gustoso primo piatto, ci sono le lasagne bianche.

Raffinate, si presentano senza il classico ragù rosso o, comunque, senza il pomodoro. Ci sono, però, altri modi per sfornare un piatto cremoso, delicato e imperdibile. Scopriamo insieme tre ricette sfiziose delle lasagne bianche con besciamella.

La ricetta delle lasagne bianche vegetariane con verdure

Perfette per essere preparate per il pranzo della domenica o per una sera tra amici, le lasagne bianche vegetariane con verdure sono un piatto buonissimo. In realtà, si tratta di una variante vegana delle lasagne bianche in quanto non è presente alcun ingrediente di origine animale e, quindi, senza carne, formaggio, latte e uova. La preparazione di questo piatto richiede venti minuti circa, mentre la cottura cinquanta minuti. Gli ingredienti per quattro persone sono i seguenti.

Ingredienti:

6 carciofi

200 grammi di lasagne

Prezzemolo q.b.

3 spicchi di aglio

1 bicchiere di vino bianco

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

1 confezione di formaggio vegano, come il Veganino

1 litro di latte di soia

100 grammi di farina di tipo 1

Noce moscata q.b.

100 grammi di olio extravergine di oliva

Preparazione:

Pulite bene i carciofi, tagliando la punta, eliminando le foglie più dure e la “barba” interna e fatene quattro spicchi. Tagliate anche i gambi in quattro parti e mettete tutto ammollo in acqua con mezzo limone per far sì che non diventino neri. Passateli sotto l’acqua e cucinateli in una pentola a pressione con soffritto aglio e olio, nel quale farete insaporire i carciofi per qualche minuto con sale, prezzemolo e il vino. Quando il vino sarà sfumato, aggiungete mezzo bicchiere di acqua, chiudendo la pentola a pressione. Appena la pentola inizia a fischiare, abbassate la fiamma al minimo e attendete venti minuti, quindi tritate i carciofi fino a farne una crema. Preparate la besciamella di soia, mettendo 100 grammi di olio extravergine di oliva in un pentolino da fare scaldare e a cui aggiungere, poi, la farina. Mescolate con una frusta per impedire ai grumi di formarsi, aggiungete il latte di soia e cuocete mescolando, fino a raggiungere la consistenza giusta quando aggiungerete sale e noce moscata. Componete, quindi, le lasagna iniziando dal fondo della teglia con uno strato di besciamella, poi, lasagne, besciamella, carciofi e così via aggiungendo, alla fine, il formaggio vegano a fette. Infornate per circa mezz’ora a 180°.

La ricetta delle lasagne al pesto

Altra variante è rappresentata dalle lasagne al pesto, che si possono preparare facilmente con i seguenti ingredienti per unire due grandi passioni italiane: il pesto e le lasagne, per l’appunto!

Ingredienti:

200 grammi di lasagne

400 millilitri di besciamella

Sale grosso q.b.

½ spicchio di aglio

100 grammi di basilico

200 grammi di olio extravergine di oliva

140 grammi di formaggio grattugiato

60 grammi di pecorino grattugiato

30 grammi di pinoli

Preparazione:

Preparate il pesto pulendo le foglie di basilico con un panno pulito, a cui aggiungere aglio sbucciato pestato e due pizzichi di sale grosso (ovviamente, schiacciando anche il basilico). Aggiungete pinoli e formaggio grattugiato, sempre pestando e un filo di olio, mescolando. In una pirofila, ungete il fondo con olio extravergine di oliva, uno strato di besciamella, poi pesto, lasagne, besciamella, pesto e così via fino ad aggiungere il formaggio grattugiato. Infornate in forno preriscaldato per un quarto d’ora a 180° e per altri cinque minuti in modalità grill.

La ricetta delle lasagne bianche con prosciutto e piselli

Da provare è anche la ricetta delle lasagne bianche con prosciutto e piselli. Facile e veloce da preparare, le lasagne con verdure e prosciutto sono un piatto speciale, ma non eccessivamente complicato.

Ingredienti:

200 grammi di lasagne

400 millilitri di besciamella

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Cipolla q.b.

Piselli

Prosciutto

1 bicchiere di vino bianco

Basilico q.b.

Mozzarella a cubetti

Formaggio grattugiato q.b.

Preparazione:

Stufate sale, olio extravergine di oliva e cipolla, a cui aggiungere piselli e cubetti di prosciutto da sfumare con il vino. Una volta evaporato, aggiungete acqua e basilico, ultimando la cottura. Aggiungete besciamella, sale e pepe, mescolando e, in una pirofila da forno, iniziate con i vari strati dalla besciamella alle lasagne, poi di nuovo besciamella con piselli e prosciutto, mozzarella a cubetti e formaggio grattugiato e così via. Terminate con besciamella e formaggio grattugiato, infornando per mezz’ora circa a 180°.

Le lasagne in bianco con besciamella possono essere preparate anche come lasagna bianca con funghi, zucchine e chi più ne ha più ne metta.