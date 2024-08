Quando la Sicilia incontra la Liguria, il pesto alla trapanese vi stupirà: la ricetta tradizionale

Il pesto a Trapani si tinge di rosso. Alla tradizione ligure si aggiunge un ingrediente in più che rende questo sugo ancora più squisito.

Il pesto alla trapanese è una ricetta della tradizione culinaria siciliana. Ha un’origine molto antica per la verità e rappresenta l’unione di due culture all’epoca davvero molto differenti; nasce infatti dalla mescolanza della ricetta ligure con la tradizione siciliana.

I liguri sono sempre stati un popolo di grandi navigatori e nei loro viaggi verso l’Oriente avevano come tappa fissa proprio la città di Trapani. Qui nei porti di approdo, i navigatori hanno fatto conoscere alla popolazione il loro oro verde; i siciliani lo hanno pur certo apprezzato, ma nel tempo hanno anche modificato la ricetta originale aggiunge un tocco di diversità che ha portato alla nascita di questo altro sugo, cremoso e squisito come solo il pesto sa essere.

Pesto alla trapanese, la ricetta tradizionale

Buono come il pesto tradizionale, ma dal colore più accesso che simbolicamente ricorda con il suo rosso la terra da cui trae origine. Il pesto alla trapanese è l’ideale per la pasta ma anche per condire secondi piatti e ricette più sfiziose come bruschette e piadine.

Vediamo allora quali sono gli ingredienti necessari alla preparazione della ricetta tradizionale del pesto alla trapanese. Gli ingredienti riportati sono specifici per il condimento di un primo piatto realizzato per 4 persone.

Ingredienti:

250 gr di pomodoro San Marzano

400 gr di Parmigiano Reggiano

80 gr di mandorle intere o a lamelle

50 gr basilico

10 g di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

1 spicchio di aglio (facoltativo)

Procedimento alla preparazione

Nel boccale del mixer -ma se vogliamo davvero seguire la tradizione di entrambe le regioni si dovrebbe usare il mortaio- aggiungiamo i pomodori lavati e tagliati a spicchi, quindi il parmigiano grattugiato, le mandorle, l’olio, il sale e il pizzico di pepe. Se avete deciso di aggiungere anche l’aglio, eliminate l’anima e mettetelo insieme agli altri ingredienti.

Cominciate a frullare il tutto, almeno per un paio di minuti, quando comincerete a vedere la consistenza cremosa fermatevi. Questo è il omento di aggiungere il basilico anche questo precedentemente lavato ed asciugato.

Riprendete a lavorare con il mixer fino a quando tutti gli ingredienti si saranno amalgamati e avrete ottenuto la classica consistenza del pesto. Potrete utilizzare subito il sugo oppure conservarlo in frigo per 2 giorni al massimo.