Harry e Meghan, arriva l’annuncio devastante dopo anni di matrimonio: fan distrutti

Gira che ti rigira sembra sempre che i duchi del Sussex siano l’irrinunciabile punta dell’iceberg del gossip riferito alla monarchia britannica. Cosa è accaduto questa volta?

Da una parte re Carlo III e la regina Camilla, dall’altra i principi di Galles, William e Kate Middleton. Nel mezzo delle chiacchiere legate alla monarchia britannica ci sono sempre loro, i duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle.

Sui rapporti ormai ai minimi termini del re con il suo secondogenito e di quelli che non più intercorrono tra i due figli di Lady Diana si è detto tutto e decisamente di più. Una situazione che ha portato alla brusca rottura con la Royal Family del gennaio 2020. Da quel momento è iniziata una guerra a distanza fatta di dichiarazioni e risposte piccate che non hanno prodotto altro che un muro sempre più alto di incomunicabilità tra le parti.

Nemmeno la malattia che ha colpito prima la principessa del Galles, Kate, e poi lo stesso re Carlo III, è riuscita a ristabilire una seppur minima apertura tra lo stesso monarca e William da una parte e Harry dall’altra. Ogni possibile incontro si trasforma, il più delle volte, in un’occasione mancata. Gli impegni ufficiali hanno portato re Carlo III e la regina Camilla in Canada, mentre il duca di Sussex è volato in Cina, senza la sua Meghan.

Carlo e Camilla insieme, William e Kate uniti, Harry e Meghan ancora una volta separati. Cosa sta accadendo ai duchi di Sussex?

La triste novità che riguarda Harry e Meghan

Harry è volato in Cina. Il duca di Sussex a Shanghai si è speso nella promozione dei tour ecosostenibili. Durante il suo intervento alla conferenza Envision 2025 Global Partner, il principe Harry ha sottolineato la necessità di come anche l’industria del turismo debba fare di più per raggiungere gli obiettivi prefissati riguardanti le trasformazioni climatiche. Un tema assai caro a suo padre, re Carlo III. Chissà…

Harry volato in Cina e Meghan rimasta negli Stati Uniti. Ciascuno per proprio conto, ciascuno con la propria agenda di impegni. Qualcosa sta cambiando tra Harry e Meghan. Una coppia formata da due mondi che viaggiano parallelamente senza apparentemente incrociarsi mai. Il mondo di Harry ed il mondo di Meghan che ora richiedono ciascuno il proprio capo di gabinetto come componente essenziale di ciascuna singola struttura.

Cambia il mondo e sembra che stiano cambiando anche i mondi di Harry e Meghan. A breve vi potrebbero essere ulteriori cambiamenti compreso un repentino addio agli Stati Uniti. Tra il neoeletto presidente Donald Trump e l’ex coppia reale pare infatti che non corra buon sangue. Ma questa è un’altra storia ed un probabile nuovo capitolo dell’infinita telenovela con protagonisti i duchi di Sussex, Harry e Meghan.

Alla prossima.