Amici, due allievi sempre più vicini dopo la finale: la foto insieme emoziona i fan

Dopo la finale di Amici 24, due ex allievi fanno emozionare il web con uno scatto che racconta una storia di amicizia vera, quella che continua anche quando i riflettori si spengono.

Nel mondo veloce e scintillante dei talent show, dove tutto sembra accendersi e spegnersi alla stessa velocità con cui si cambia canale, a volte succede qualcosa di diverso. Succede che tra una prova di canto e una coreografia, tra una sfida a squadre e un’interrogazione a sorpresa, due ragazzi si trovino, si riconoscano e diventino qualcosa di più che semplici concorrenti.

Non è il solito abbaglio da reality, stavolta la dimostrazione è arrivata dopo la fine del programma, quando i riflettori si sono abbassati dimostrando che l‘affetto è rimasto intatto, anzi forse è cresciuto. Alessio Di Ponzio e Daniele Doria, due protagonisti indiscussi di Amici 24, stanno facendo parlare di loro non per una nuova esibizione o per un’ospitata televisiva ma per qualcosa che, nel 2025, sembra quasi rivoluzionario: un’amicizia sincera, di quelle che fanno bene anche a chi le guarda da fuori.

Il compleanno in sospeso e quella promessa mantenuta: “Volevo Daniele con me”

Alessio lo scorso febbraio ha compiuto 18 anni, poteva decidere di fare una festa grandiosa ma non l’ha fatto. Ha deciso di rimandare, ha lasciato che il tempo scorresse per ben tre mesi, perchè quella festa non sarebbe stata la stessa senza Daniele, ancora impegnato nel Serale, dentro la scuola, mentre lui era già fuori da un po’ a causa di un infortunio che lo aveva costretto a lasciare il programma prima del previsto.

Il 24 maggio, finalmente, la festa ha avuto luogo. Le immagini comparse sui social parlano chiaro: Alessio e Daniele insieme, tra sorrisi larghi, abbracci veri, cuori disegnati a mano e video in cui si respira quella complicità che difficilmente si inventa. C’erano anche i fratelli di Daniele, Rosario e Mattia, a rendere tutto ancora più familiare. Alla sua festa Alessio ha pure ballato, ha danzato di nuovo, nonostante tutto, davanti a un pubblico che forse non era il più grande che abbia mai avuto, ma di certo era quello che contava di più. Daniele, ovviamente, lo guardava con l’orgoglio di chi sa cosa c’è dietro quei passi, quanta fatica e quanta voglia di tornare a splendere.

alessio rifaccio la festa di laurea ti chiamo e la organizzi a modo tuo non hai capito (ovviamente devi portarti dietro pure l’altro) pic.twitter.com/nQWMeLOHP1 — anna ◟̽◞̽ daniele ganador (@zaynshappiness) May 24, 2025

Chi li ha seguiti durante Amici sapeva già che tra loro c’era qualcosa di speciale. Bastava leggere le lettere che si sono scritti, i messaggi che si sono scambiati, anche quelli un po’ buffi e un po’ dolci che solo chi si vuole davvero bene riesce a mandarsi senza sembrare ridicolo. Alessio aveva definito Daniele la “Winx del mio cuore”, con quella leggerezza affettuosa che solo i veri amici riescono a usare, e Daniele aveva risposto con parole che non lasciavano spazio a dubbi: “Mi hai dimostrato fin da subito che potevo affidarmi a te”.

Ora che il programma è finito, i fan si interrogano sul futuro dei due, sognano un progetto condiviso, una nuova apparizione, qualsiasi cosa pur di rivederli insieme. Ma la verità è che il bello di questa storia è che non ha bisogno di palcoscenici per esistere. Perché Alessio e Daniele, anche senza le luci di Amici, hanno già trovato qualcosa che vale molto di più: la certezza di esserci l’uno per l’altro.