Tradimento, brutte notizie per i fan: la decisione Mediaset lascia l’amaro in bocca

La notizia non è delle migliori e riguarda un programma che tutti noi amiamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Tutti i giorni attendiamo con ansia un nuovo appuntamento del nostro programma del cuore che arriva dalla Turchia e riesce sempre a tenere incollati al piccolo schermo un numero davvero incredibile di spettatori. Purtroppo però c’è una notizia che non è assolutamente positiva, anzi. Noi oggi ti vogliamo parlare di qualcosa che succederà a breve.

Mediaset ha preso una decisione un po’ particolare ma cerchiamo di capire meglio insieme di che cosa si tratta e come mai si è deciso in questo modo. Scorri le prossime righe.

Mediaset e la decisione bomba su Tradimento

Le notizie non sono assolutamente di quelle buone e positive per una soap opera che tutti noi amiamo alla follia. Tradimento, ogni giorno, riesce a tenere incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori sia nella fascia pomeridiana che con l’appuntamento in prime time. Ma qual’è la decisione che la rete Mediaset ha preso in merito?

Purtroppo, ha deciso che nel periodo estivo sospenderà la messa in onda per lasciare spazio ad un altra soap opera che arriva sempre dalla Turchia, stiamo parlando a La forza di una donna. Anche questo programma potrebbe catturare l’attenzione del pubblico a casa, perché confessiamolo, come Terra Amara prima ed Endless Love poi, sono tutti prodotti di estremo interesse.

Ma quanto durerà lo stop? Parliamo di ben due mesi, sia per la messa in onda giornaliera che in prima serata. Il motivo? Sono state prodotte solamente due stagioni e riprenderemo con gli episodi più avvincenti nel mese di settembre per arrivare fino a quello di novembre, dove ci sarà il gran finale.

Intanto vi diamo anche qualche piccola anticipazioni. Guzide, finalmente, andrà a conoscere il presunto figlio Hakan che purtroppo si trova in prigione. Appena lo vede non può che notare la grandissima somiglianza con Ozan. Tanto che secondo lei è proprio il figlio che aveva messa al mondo alcuni anni addietro.

In realtà il giovane non è il figlio biologico ma la prenderà in giro per farsi pagare tutte le cure quando verrà ferito in carcere dopo una aggressione. Solamente quando il conto arriva a zero Guzide inizia ad avere dei dubbi su di lui e scopre che cosa è accaduto veramente. Quindi, per il momento godiamoci questo mese che ci resta prima dello stop deciso da Mediaset dove avverranno tantissimi colpi di scena come siamo abituati.