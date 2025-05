Secondo gli esperti è questo l’orario perfetto in cui tutti devono andare a dormire: il motivo è davvero importante

Secondo gli esperti non è solo necessario dormire almeno 7 ore a notte, ma bisognerebbe andarsi a coricare ad un orario preciso: ecco di quale si tratta.

Ciascuno di noi ha una vita gravida di impegni da portare avanti e di azioni da compiere, a volte si ha poco tempo anche solo per fermarsi a riflettere e capita che si trascurino alcune azioni necessarie a garantire il nostro benessere. Per fortuna da qualche tempo a questa parte c’è una maggiore consapevolezza sul fatto che adottare uno stile di vita sano è essenziale per evitare problematiche di salute.

Per essere sempre carichi di energie e in ottima salute è essenziale curare l’alimentazione e dedicarsi più volte a settimana all’esercizio fisico, è inoltre fondamentale staccare dagli impegni per dedicare del tempo al proprio relax per non rischiare di finire in burnout da lavoro e ovviamente è fondamentale dormire bene ed il giusto numero di ore.

Un riposo di qualità e della giusta durata permette la rigenerazione dell’organismo, migliora le funzioni cognitive e la memoria, rende più forte il sistema immunitario e regola il nostro metabolismo. Al contrario dormire poco e male rende deboli, nervosi, causa difficoltà di concentrazione e rallenta il processo cognitivo. Alla lunga porta anche sintomatologie fisiche, come mal di testa, e psicologiche come gli attacchi di panico.

Quando bisognerebbe andare a dormire secondo gli esperti

Spesso andare a dormire tardi e dormire poco non è nemmeno una scelta, ma una conseguenza. Tantissime persone infatti faticano a trovare il relax necessario per addormentarsi prima di un certo orario e in quelle ore serali si dedicano ad attività riempitive per cercare di trovare il giusto mood che consenta di trovare il riposo.

Per favorire il sonno è opportuno avere uno stile di vita sano, dunque alzarsi la mattina presto, fare attività fisica, mangiare in modo proporzionato alle calorie che necessitano a svolgere i compiti, adottare una dieta completa – che prevede una cena leggera – ed evitare attività eccitanti come lo sport o la visione di tv e smartphone prima di andarsi a coricare.

Può aiutare leggere dei libri, praticare yoga o meditazione poco prima di mettersi a letto, ma in generale qualsiasi cosa vi aiuti a rilassarvi che non comprende la luce blu degli schermi. Ma perché è così importante dormire 7-8 ore e soprattutto a partire dalle 10 di sera?

A spiegarlo è stata la dottoressa Sara Marin in un post Instagram: “L’orario ideale per dormire è alle 10 di sera, perché alle 10 l’ormone della crescita inizia a funzionare e raggiunge il suo picco due ore dopo essersi addormentati, alle 12, nel sonno profondo”. Per i più piccoli l’ormone della crescita è fondamentale per un corretto sviluppo, per gli adulti svolge una funzione di riparazione psicologica che ci aiuta a vivere meglio.