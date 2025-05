Estate 2025, tendenze floreali: i sandali con i fiori che tutte vogliamo

Freschi, colorati e alla moda, i sandali con i fiori sono comodi e adatti a tutti i tipi di look estivi.

L’estate 2025 sarà colorata, fresca e super-femminile. A essere protagonisti saranno i sandali con i fiori, che abbiamo già visto sfilare ai piedi di celebrity e modelle sulle passerelle. Alcuni di questi presentano particolari romantici, tropicali o boho, oltre a fiori in rilievo.

Le tendenze floreali sono, quindi, l’elemento chiave della stagione calda. Le scarpe possono essere in grado di trasformare il look più semplice in qualcosa di chic. Scopriamo di più sui sandali con i fiori che tutte vogliamo e le tendenze floreali nell’estate 2025.

I sandali con i fiori da indossare in estate e come abbinarli

I sandali con i fiori sono facili da abbinare: ad esempio, ad abito lungo, gonna midi, jeans, pantaloni dai vari tagli e altro. Certamente, danno un tocco in più, permettendo di osare con eleganza. Rappresentano un dettaglio raffinato per le giornate calde. Ecco come abbinare e cosa sapere dei sandali con i fiori da indossare in estate.

Sandali con tacchi e maxi-fiore: elegantissimi, sono perfetti per un’occasione particolare e per la sera. Il fiore in rilievo rappresenta, certamente, l’elemento centrale del look. Questi possono essere abbinati a una jumpsuit minimal o a un abito lungo monocolore. Sandali soft color con fiore della stessa nuance: sono, certamente, delicati e perfetti per chi cerca dettagli romantici. Sono di effetto, ma non un’esagerazione. Possono essere abbinati a una blusa in organza, jeans bianchi o completo color crema in lino. Infradito femminili con dettaglio a fiore: si tratta di sandali chic quanto comodi, ma perfetti per andare, ad esempio, al mare. In questo caso, si possono abbinare ad occhiali oversize, un caftano leggero e un cappello a bordi larghi. Sandali flat con fiori in evidenza: questi sono ottimi per le vacanze al mare o le passeggiate in città. Generalmente, è possibile trovare fiori in tessuto o crochet, dettagli estremamente romantici. Sono perfetti anche per abbinamenti con abiti floreali o jeans e camicia per un look super-fresco. Le tonalità più belle sono lilla, lavanda o pastello. Sandali con plateau rialzato e tacco largo: si tratta di un’alternativa comoda, per chi desidera sembrare un po’ più alta del solito. Sandali con fiori applicati e lacci decorati: queste scarpe sono perfette per chi adora lo stile boho. Tanti fiori presenti sui laccetti dei sandali, con qualche cristallo, rendono queste calzature perfette per l’estate. Possono essere abbinate a crop top, gonne lunghe o abiti a fantasia.

I sandali con i fiori, insomma, sono un must-have nel guardaroba di ogni donna. Non sono certamente una moda di passaggio. Sono in grado di completare ogni outfit, essendo perfettamente abbinabili sia di giorno che di sera. Scopri anche come scegliere il modello di scarpe più adatto al tuo piede e all’evento e quali scarpe mettere per non rinunciare a comfort e stile.