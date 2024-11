Ci sono scarpe adatte a chi ha delle caviglie grosse, in grado di non stringere e non risaltare eccessivamente questa parte del corpo.

Le caviglie grosse sono una caratteristica fisica abbastanza diffusa, che non a tutti piace e che può creare non pochi problemi nella scelta delle scarpe. Chi ha le caviglie larghe, infatti, si trova a dover affrontare quella che è una vera e propria sfida, per trovare delle calzature che siano comode e adatte senza causare fastidi o stringere.

Fortunatamente, è possibile risolvere seguendo alcuni semplici e pratici consigli. Scopriamo quali scarpe mettere in caso di caviglie grosse, per non rinunciare a comfort e stile.

Le scarpe adatte da donna per caviglie grosse, che scarpe mettere?

Forse, ve ne sarete rese conto per un commento ricevuto da qualcuno che proprio non sa farsi i fatti suoi, oppure è un “problema” di cui siete sempre state consapevoli. Ovviamente, non siete le uniche ad avere le caviglie larghe. Ognuno di noi ha, infatti, pregi e difetti come moltissime star: da Katie Holmes a Helen Mirrer, passando per la famosissima Kim Kardashian, tantissime donne hanno le “caviglie grosse”.

Fortunatamente, ci sono scarpe per chi ha le caviglie grosse, più comode e in grado di minimizzare questo “inconveniente”. Tra queste, ci sono:

Mules : con questo nome decisamente più intrigante definiamo, bene o male, tutti i sabot. Le ciabattine aperte dietro, infatti, riescono nel duplice intento di essere estremamente chic ed eleganti, oltre che a “nascondere” la caviglia facendo concentrare l’attenzione sul collo del piede. Provare per credere… sono semplicemente perfette!

: con questo nome decisamente più intrigante definiamo, bene o male, tutti i sabot. Le ciabattine aperte dietro, infatti, riescono nel duplice intento di essere estremamente chic ed eleganti, oltre che a “nascondere” la caviglia facendo concentrare l’attenzione sul collo del piede. Provare per credere… sono semplicemente perfette! Décolleté : scegliete sempre delle punte classiche – tondeggianti e a punta vanno bene – abbandonando quelle quadrate anche se sono bellissime e non abbiate paura di osare con i colori!

: scegliete sempre delle punte classiche – tondeggianti e a punta vanno bene – abbandonando quelle quadrate anche se sono bellissime e non abbiate paura di osare con i colori! Stivali alti : potete scegliere dei bellissimi stivali alti, perfetti per “nascondere” le caviglie, oltre ad essere tra le calzature più eleganti e versatili di sempre!

: potete scegliere dei bellissimi stivali alti, perfetti per “nascondere” le caviglie, oltre ad essere tra le di sempre! Open toe: questo tipo di scarpa è femminile ed estramamente elegante ma, soprattutto, è perfetto per chi ha le caviglie grosse! Potete usarle, ovviamente, in estate, ma anche in inverno con un risultato perfetto.

Il consiglio è anche quello, soprattutto in inverno, di non dimenticare un bel paio di calze nere. Il nero – come tutti sanno – è un colore che snellisce e, quindi, usandolo spesso in “combinazione” con le scarpe riuscirete a snellire le gambe!

Scarpe ideali per caviglie grosse? No, meglio evitare

Non tutte le scarpe sono ideali per delle caviglie grosse. Evitate, ad esempio, di usare le seguenti:

Ankle boots : questo stivaletto mette in risalto le caviglie quindi, se le vostre caviglie non vi piacciono, è meglio optare per un altro tipo di calzatura.

: questo stivaletto mette in risalto le caviglie quindi, se le vostre caviglie non vi piacciono, è meglio optare per un altro tipo di calzatura. Cinturino alla caviglia : anche i modelli con cinturino alla caviglia andrebbero evitati perché, oltre ad attirare l’attenzione sul punto che volete esaltare di meno, possono essere estremamente stretti.

: anche i modelli con cinturino alla caviglia andrebbero evitati perché, oltre ad attirare l’attenzione sul punto che volete esaltare di meno, possono essere estremamente stretti. Chunky sneaker : anche se sono simpatiche e divertenti, queste scarpe da ginnastica non sono fanno per voi. Lasciate perdere tutti i modelli che hanno una forma grossa o simpaticamente bombata.

: anche se sono simpatiche e divertenti, queste scarpe da ginnastica non sono fanno per voi. Lasciate perdere tutti i modelli che hanno una forma grossa o simpaticamente bombata. Scarpe “calzino”: se avete delle caviglie grosse, questa tipologia di scarpa che fascia il piede andrebbe evitata perché lo rende, irrimediabilmente, il centro del look.

Le caviglie grosse non sono un difetto ma, se non le amate particolarmente, grazie a questi pochi consigli, saprete quali modelli di scarpe vi aiuteranno a minimizzare la linea delle caviglie! Scoprite le scarpe di tendenza per l’autunno e le scarpe comode must-have dell’autunno.