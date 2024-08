Vuoi essere sempre al passo con la moda? Scopri le scarpe più trendy dell’Autunno 2024. Dalle passerelle alla strada, ecco i modelli must-have per ogni occasione.

L’Autunno 2024 si preannuncia ricco di novità e ritorni in grande stile nel mondo delle calzature. Dai modelli più femminili e raffinati come le ballerine e le slingback rivisitate in chiave moderna a quelli più audaci e grintosi come gli stivali cuissardes, sulle passerelle moda delle sfilate per la prossima stagione abbiamo ammirato un ventaglio di diverse proposte di scarpe che sapranno accontentare i gusti più diversi.

Vediamo quali saranno le scarpe protagoniste dell’Autunno 2024 con qualche consiglio su come abbinarle ai tuoi outfit per un look sempre al top.

Scarpe di tendenza per l’Autunno 2024, l’eleganza delle ballerine

Tornano alla ribalta le ballerine reinterpretate per l’autunno 2024 con dettagli che le rendono perfette per ogni occasione. Lontane dalle semplici ballerine minimaliste degli anni passati, i modelli di quest’anno si arricchiscono di elementi decorativi come fiocchi, cinturini sottili e inserti metallici. I colori spaziano dai classici neutri, come il nero e il beige, a tonalità più vivaci come il rosso borgogna e il verde oliva, perfetti per aggiungere un tocco di colore ai look autunnali.

Come abbinarle: le ballerine si prestano a molteplici abbinamenti. Per un look casual chic, indossale con un paio di jeans cropped e una blusa morbida. Per un outfit più formale, abbinale a una gonna midi plissettata e a un blazer. Le ballerine in colori neutri si sposano bene con abiti dai toni accesi, mentre quelle colorate possono diventare il punto focale di un look total black.

Scarpe con cinturino alla caviglia

I scarpe con cinturino, di grande tendenza durante l’estate 2024, rimangono una scelta elegante anche per l’autunno, soprattutto nelle serate più miti. La novità di questa stagione è l’uso di materiali lussuosi come il velluto e il raso, che conferiscono un tocco di raffinatezza in più. I colori predominanti sono il nero, il blu notte e l’oro, ideali per le occasioni speciali.

Come abbinarli: questi scarpe si abbinano perfettamente a un abito lungo fluido per una serata elegante, ma puoi anche indossarli con un tailleur pantalone per un look più moderno e sofisticato. Per il giorno, prova a indossarli con una gonna midi e una camicia oversize, aggiungendo un trench leggero per affrontare le prime brezze autunnali.

Scarpe “pelose”, la tendenza dell’Autunno 2024

Molti brand hanno proposto per la prossima stagione calzature, ma anche borse, con inserti di pelliccia o piume: la scelta perfetta per chi ama osare e distinguersi. Questi dettagli inusuali trasformano calzature semplici in pezzi statement, ideali per aggiungere un tocco glamour al tuo outfit. Le tonalità più in voga sono il nero e il bianco, che esaltano la particolarità degli inserti, ma non mancano modelli in colori pastello, come il rosa cipria e l’azzurro polvere.

Come abbinarle: queste calzature sono l’ideale per look serali o da evento. Provale con un miniabito nero per un contrasto audace, o con un pantalone a sigaretta e una blusa di seta per un effetto più sofisticato. Le ballerine con inserti di pelliccia possono anche essere abbinate a un look casual, ad esempio con un paio di jeans e un maglione oversize, per creare un contrasto interessante tra materiali e stili.

La raffinatezza senza tempo delle slingback

Le slingback, con il loro tacco medio e la silhouette elegante, sono uno dei must-have tra i modelli di scarpe per l’autunno 2024. Le versioni in raso o vernice conferiscono a queste scarpe un’allure ancora più raffinata. I colori di tendenza sono il rosso rubino, il blu cobalto e il classico nero lucido, perfetti per dare un tocco di classe anche agli outfit più semplici.

Come abbinarle: le slingback di raso o vernice sono ideali per un look da ufficio, abbinate a un tailleur pantalone o a una gonna a matita e una camicia di seta. Per il tempo libero puoi indossarle con un abito a fiori autunnale e un cardigan lungo. Queste scarpe si prestano bene anche a look serali, abbinate a un abito da cocktail o a un completo in velluto.

Mary Jane, le scarpe dal fascino retrò

Le Mary Jane, con il loro inconfondibile cinturino sul collo del piede, sono un classico che non passa mai di moda. Per l’Autunno 2024, queste scarpe si presentano in versioni rivisitate, con tacchi più alti, materiali preziosi come il velluto e dettagli come perle o cristalli. I colori spaziano dai toni pastello, per un look delicato, ai colori più scuri e intensi, come il bordeaux e il verde bosco.

Come abbinarle: le Mary Jane si abbinano perfettamente a un look vintage, magari con un abito a trapezio e un cappotto in stile anni ’60. Sono ideali anche con una gonna plissettata e un maglioncino aderente, per un outfit femminile lady like e bon ton. Per un tocco moderno indossale con un completo pantalone dal taglio maschile.

Mocassini e scarpe stringate: il maschile-femminile di tendenza per l’autunno 2024

Mocassini e scarpe stringate sono altri modelli di scarpe must-have per l’autunno 2024, particolarmente apprezzati per la loro versatilità. Queste calzature, che richiamano uno stile androgino, si presentano in versioni classiche in pelle nera o marrone, ma anche in varianti più moderne con suole chunky o dettagli dorati.

Come abbinarli: i mocassini si abbinano perfettamente a un look preppy, magari con una gonna a pieghe e un maglione a collo alto. Le scarpe stringate invece sono ideali con un completo pantalone o con un abito midi, per un effetto mannish sofisticato. Per un look casual chic indossale con jeans boyfriend e un blazer oversize.

Stivali: i cuissardes e i modelli da cavallerizza

Gli stivali alti o altissimi, dai cuissardes ai modelli ispirati al mondo equestre, sono i veri protagonisti dell’autunno 2024. Stivali morbidi, con il gambale che si ripiega, e cuissardes dall’altezza esagerata, ben sopra il ginocchio, e per i materiali lussuosi come il camoscio e il velluto. I colori di tendenza sono il nero, il grigio antracite e il marrone cioccolato.

Come abbinarli: gli stivali cuissardes sono perfetti con abiti corti o gonne a pieghe, abbinati a cappotti oversize o giacche in pelle. Gli stivali da cavallerizza invece si prestano a look più casual, con jeans aderenti e un maglione oversize, o con un vestito in maglia e una cintura in vita. Per un tocco di eleganza in più abbinali a un cappotto lungo in lana.