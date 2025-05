Come finisce Tradimento? La mossa di Oylum che cambia tutto

Capiamo insieme come finirà anche la seconda, ed ultima stagione, per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Sembra impossibile perché sono andate in onda solamente due stagioni, ma Tradimento, a breve, arriverà alla fine delle sue puntate. In Turchia, infatti, ne hanno registrate pochissimi. Ma quando accadrà e che cosa vedremo nello specifico? Noi oggi ti vogliamo parlare della mossa che farà Oylum.

Entriamo nel dettaglio della situazione e siamo assolutamente certi che ne vedremo delle belle. Come, d’altronde, siamo assolutamente abituati, con le puntate giornaliere e l’extra settimanale.

Incredibile ma finisce Tradimento e assisteremo a qualcosa di incredibile da parte di Oylum

Abbiamo imparato a conoscere i vari personaggi che transitano nella nostra amata serie televisiva da un bel pò e ci dispiace dovergli dire addio a breve. Come vi abbiamo anticipato, Tradimento, sta giungendo alle battute finali perché purtroppo sono state prodotte solamente due stagioni in Turchia.

Ma a che cosa assisteremo? Iniziamo dicendo che ci sarà ovviamente spazio per il funerale di Tolga. A togliergli la vita sarà Ipek. La giovane, arrabbiata, si presenta nell’ufficio di Oltan vestita da cameriera ma quando è pronta per esplodere un colpo con la pistola entra Tolga che farà da scudo al padre con il suo corpo.

Motivo per il quale viene colpito in pieno petto. Come possiamo immaginare il giorno dei funerali saranno tutti disperati ed in modo particolare Oylum, che si sente in colpa e chiede perdono all’uomo che amava. Il motivo? Gli ha nascosto per tantissimo tempo di essere il vero padre di Can! Le anticipazioni, però, non si fermano certo qui.

Guzide, infatti, sta cercando di capire tutta la verità per quanto riguarda il figlio biologico venuto al mondo vari anni addietro. Grazie ad alcuni conoscenti scopre che il marito, o meglio ex marito Tarik, le ha mentito. Lui conoscere veramente come sono andate le cose. Infatti, la donna, aveva dato al mondo un bambino con delle malformazioni fisiche.

Ecco perché Tarik lo ha fatto dare in adozione ad un’altra famiglia. Al suo posto Yenersoy prende Oylum, dove i suoi genitori non potevano tenerla. Ci saranno altri colpi di scena, crediamo assolutamente di si! Intanto vi diciamo che a brevissimo la nostra serie si ferma. Quando succederà? Il 2 di giugno.

Il giorno della Festa delle Repubblica non possiamo assistere ad un nuovo appuntamento della soap turca ma vedremo prima Beautiful, poi alle 14.45 un daytime dell’Isola dei Famosi e dalle 15 alle 17 uno speciale su The Family 2 che durerà fino alle 17. I nuovi appuntamento con Tradimento ci saranno il giorno successivo, dal 3 di giugno sempre alle 14.10.