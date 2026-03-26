Acqua, l’Italia spreca troppo: reti colabrodo e risorse sempre più scarse – CheDonna.it

Consumi elevati e perdite record: l’Italia fatica a gestire l’acqua mentre ghiacciai calano e nuove tecnologie aumentano la domanda

L’acqua è una risorsa fondamentale, ma in Italia il suo utilizzo continua a essere segnato da criticità profonde. Il sistema idrico nazionale mostra fragilità strutturali che emergono con sempre maggiore evidenza, soprattutto in un contesto globale in cui la disponibilità di acqua dolce è sotto pressione.

Il Paese si distingue per un consumo elevato di acqua potabile, ma anche per un dato che preoccupa: una quota enorme della risorsa si perde lungo la rete di distribuzione, senza mai arrivare ai cittadini. Un problema che riguarda infrastrutture, gestione e pianificazione.

A questa situazione si sommano fattori esterni come il cambiamento climatico e l’inquinamento, che stanno modificando gli equilibri naturali. L’acqua, sempre più preziosa, diventa così un elemento centrale nelle politiche di sostenibilità e sviluppo.

Tra perdite, clima e pressione umana: il sistema idrico italiano sotto stress

Il punto più critico resta quello delle reti. In Italia oltre quattro litri su dieci si disperdono prima di raggiungere i rubinetti, un dato che evidenzia la necessità di interventi urgenti. Le cause principali sono legate a infrastrutture datate e a una manutenzione insufficiente.

Questa dispersione rappresenta un costo enorme, sia in termini economici sia ambientali. L’acqua viene prelevata e trattata, ma una parte significativa si perde lungo il percorso, rendendo inefficiente l’intero sistema.

Parallelamente, le risorse naturali si stanno riducendo. Le aree montane, tradizionali serbatoi d’acqua, stanno cambiando rapidamente: la riduzione dei ghiacciai compromette la disponibilità idrica, soprattutto nei periodi più caldi.

Il bacino del Po è uno degli esempi più evidenti di questa trasformazione. Essenziale per l’agricoltura e per l’equilibrio economico di vaste aree del Paese, il fiume è sempre più esposto a condizioni di stress, tra carenza d’acqua e fenomeni di inquinamento.

Anche la qualità della risorsa è sotto osservazione. In diverse zone emergono problemi legati alla presenza di sostanze inquinanti persistenti, che richiedono interventi mirati e una maggiore attenzione alla depurazione.

Un ulteriore elemento di pressione arriva dai consumi indiretti. La diffusione delle tecnologie digitali comporta un utilizzo crescente di acqua: produzione di dispositivi, infrastrutture informatiche e sistemi avanzati come l’intelligenza artificiale richiedono grandi quantità di risorse idriche.

Alcuni Paesi europei hanno già intrapreso un percorso diverso, puntando su innovazione e prevenzione. Sistemi di monitoraggio avanzati e strategie di gestione integrata dimostrano che è possibile ridurre le perdite e migliorare l’efficienza.

Per l’Italia, la sfida è chiara e non più rinviabile: investire nelle infrastrutture, ridurre gli sprechi e proteggere l’acqua. Solo attraverso un approccio strutturato sarà possibile affrontare una crisi che riguarda ambiente, economia e qualità della vita.