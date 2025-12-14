“Sono sempre innamorata”: Emma Marrone svela tutto, poi esce il retroscena

Emma Marrone si è lasciare (per la prima volta) ad una rivelazione del tutto inaspettata sul suo attuale status sentimentale: cosa ha raccontato sulla sua vita privata.

Emma Marrone è, senza alcun dubbio, una delle voci più amate ed apprezzate del panorama musicale nostrano. Mossi i primi passi in questo mondo subito dopo la sua vittoria ad Amici, la cantante salentina ha facilmente catturato l’attenzione su di sé, diventando ad oggi acclamatissima.

Ogni singolo di Emma Marrone, in effetti, si rivela un vero e proprio tormentone ed ogni data del suo tour riesce a registrare, in pochissimi minuti, un sold out mai visto prima d’ora. Insomma, in tutti questi anni di straordinaria ed immensa carriera, la cantante salentina ha sempre saputo far parlare di sé, soprattutto per la sua musica.

Quello che è poco chiaro e su cui, invece, si hanno poche (se non minime) notizie, è la sua vita privata. Certo, Emma è conosciuta da tutti per essere stata la fidanzata di Stefano De Martino ai tempi di Amici e di Marco Bocci, ma oltre a questi due volti ‘noti’ non si sono mai saputo grandi cose. A svelare qualcosa sul suo attuale status sentimentale, ci ha pensato la diretta interessata.

La rivelazione inaspettata di Emma Marrone sulla sua vita privata: cosa ha detto la cantante

Per quanto sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti, Emma Marrone ha sempre preferito mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Oltre al fidanzamento con Stefano De Martino e Marco Bocci, infatti, non si è mai saputo granché su questo aspetto della sua vita. Stavolta, però, la cantante ha deciso di sorprendere tutti, confessando qualcosa di mai detto prima d’ora.

Intervenuta al podcast di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, tre pezzi grossi della musica italiana, la cantante si è lasciata andare ad un’importantissima quanto inedita confessione sulla sua vita privata, facendo chiaramente capire se attualmente il suo cuore è libero o è impegnato.

Alla domanda di Dondoni se attualmente sia fidanzata oppure no, la Marrone ha risposto con la sua solita ironia: “No, bello l’ippodromo, corre veloce”. Poi, ritornando seria dopo un’attimo di divertimento, ha affermato che lei è sempre innamorata ma di essere attualmente single.

LA NOSTRA EMMUCCIA È INNAMORATA pic.twitter.com/cVmikBs24n — Ra (@Rachele_2210) December 10, 2025

“Se avessi un fidanzato, non lo terrei nascosto”, ha concluso Emma, rispondendo definitivamente ai quesiti sulla sua vita privata. Ad oggi, quindi, la cantante non ha nessuno nella sua vita che le faccia battere il cuore. Quando le capiterà, sarà la prima a rivelarlo.