Fiorello, chi è la (bellissima) moglie Susanna: lavoro, età, stipendio, figli, com’è nato l’amore

Showman per eccellenza della televisione italiana, Fiorello nella vita privata è molto riservato: scopriamo qualche dettaglio sulla moglie Susanna Biondo.

Negli anni ’90 Fiorello ha raggiunto l’apice della notorietà grazie al programma Karaoke e alla partecipazione come concorrente al Festival di Sanremo. L’artista siciliano ha dimostrato in quel periodo di saper condurre e di saper cantare, un connubio difficile da trovare nel nostro Paese e che lo rendeva il più “americano” dei protagonisti della tv italiana.

Negli anni successivi tutti avrebbero fatto carte false per assicurarselo e gli avrebbero affidato le chiavi di qualsiasi programma avesse voluto condurre, ma lui ha sempre selezionato pochi progetti, preferendo la qualità e l’originalità alla quantità e alla presenza costante. Una scelta che a lungo è stata incomprensibile a molti, ma che lui ha chiarito tempo dopo: semplicemente la pressione era troppa e non riusciva a reggerla.

Ad aiutarlo a prendere questa decisione che di fatto ha contribuito ad aumentarne la popolarità e l’apprezzamento è stata la moglie, Susanna Biondo. I due si sono conosciuti proprio quando Fiorello era all’apice della carriera, quando in tutta Italia il suo nome era uno dei più chiacchierati anche per via di relazioni sentimentali altamente mediatiche come quelle con Anna Falchi e Luana Colussi.

Si sono incontrati a margine di una puntata di Karaoke, Fiorello è rimasto immediatamente rapito dalla sua bellezza e dalla sua umiltà. Susanna era esterna al mondo dello spettacolo seppure in qualche modo ne facesse parte, dato che lavora nel settore della produzione cinematografica.

Chi è Susanna Biondo, la moglie bellissima di Fiorello

La naturale riservatezza di Susanna ha spinto Fiorello a fare un passo indietro e ad allontanarsi da quelle luci della ribalta che lo avevano consacrato come personaggio televisivo di maggior successo ma che avevano portato a non avere serenità anche nel privato. Grazie alla relazione con l’attuale moglie ha compreso l’importanza di uno stacco netto tra pubblico e privato e questo in un certo senso lo ha salvato.

Ad ammetterlo è stato lo stesso showman in un’intervista concessa qualche tempo fa: “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna”.

Laureata in Economia e Commercio, Susanna dopo l’università è entrata a far parte dell’azienda del padre ed ha cominciato ad occuparsi di doppiaggio e post produzione cinematografica. Prima di conoscere Fiorello ha avuto una relazione importante con Edoardo Testa, dalla quale è nata la sua primogenita Olivia.

Con Fiorello ha però trovato la stabilità sentimentale e personale, dopo 7 anni di fidanzamento i due sono convolati a nozze con una cerimonia civile riservata solo agli amici stretti (17 invitati) e due anni più tardi hanno accolto Angelica, figlia primogenita del conduttore e seconda per la moglie.