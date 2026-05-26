Tagliatelle con gorgonzola, pere e noci tostate: una perfetta sinfonia di contrasti

L’accostamento tra elementi dolci e salati rappresenta da sempre una delle frontiere più affascinanti della cucina d’autore, capace di risvegliare il palato attraverso contrasti inaspettati e armonie cromatiche raffinate. Sebbene l’uso di ingredienti vegetali zuccherini sia spesso confinato alla pasticceria o agli antipasti tradizionali a base di formaggi, la creazione di un primo piatto strutturato che sperimenti la pasta con la frutta permette di ridefinire i canoni della tradizione gastronomica contemporanea.

Questa particolare preparazione unisce la cremosità avvolgente dei formaggi erborinati alla freschezza naturale della pera, offrendo un’esperienza sensoriale complessa, stimolante e bilanciata. Si tratta di una scelta ideale per una cena ricercata, in cui si desidera stupire gli ospiti con una portata capace di equilibrare perfettamente i sapori, senza mai rinunciare all’eleganza e al rigore della presentazione finale.

Ingredienti e preparazione di tagliatelle con gorgonzola, pere e noci tostate

La buona riuscita di questa pietanza si fonda sulla rigorosa selezione delle materie prime e sul totale rispetto dei tempi di esecuzione, essenziali per preservare le consistenze.

Ecco, quindi, gli elementi necessari e i passaggi fondamentali per replicare fedelmente questo primo piatto unico.

Ingredienti (per 4 persone)

320 g di tagliatelle all’uovo fresche (preferibilmente trafilate al bronzo

200 g di gorgonzola dolce

50 ml di panna fresca liquida

2 pere di varietà Abate (mature ma ancora sode al tatto)

30 g di burro chiarificato

un cucchiaio di zucchero di canna

60 g di gherigli di noci tritati

un rametto di timo fresco

un pizzico di sale

una macinata generosa di pepe nero

Preparazione

Il tutto ha inizio con la tostatura dei gherigli di noci in una padella antiaderente a fuoco moderato per un paio di minuti, muovendoli costantemente affinché rilascino i loro oli essenziali senza bruciare, per poi metterli da parte in una ciotolina. Successivamente, si procede a sbucciare le pere, privandole accuratamente del torsolo interno e tagliandole a cubetti regolari di circa un centimetro di lato.

Nella stessa padella si fa sciogliere il burro insieme allo zucchero di canna, unendo i dadini di frutta e lasciandoli saltare a fiamma vivace per circa tre minuti, fino a quando non avranno assunto un leggero colore dorato pur mantenendo la loro compattezza strutturale.

Nel frattempo, in un pentolino separato, si fonde il gorgonzola dolce insieme alla panna liquida a fuoco bassissimo, mescolando continuamente con una frusta da cucina per ottenere una crema liscia e priva di grumi, da profumare con qualche fogliolina di timo fresco. Contemporaneamente, si porta a ebollizione un’abbondante quantità di acqua salata per cuocere le tagliatelle all’uovo, avendo cura di scolarle molto al dente e conservando una tazza dell’acqua di cottura ricca di amido, fondamentale per la legatura.

La fase finale prevede l’unione di tutti i componenti direttamente nella padella contenente le pere caramellate. Si versano le tagliatelle, si aggiunge la crema di gorgonzola e si salta il tutto a fuoco vivo per un minuto, versando un goccio di acqua della pasta per favorire l’emulsione del condimento. Solo alla fine si uniscono le noci tostate, che doneranno la necessaria nota croccante al morso.

Il piatto va servito immediatamente, completando ciascuna porzione con una spolverata di pepe nero macinato al momento e un rametto di timo decorativo.