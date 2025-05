Tradimento, beffa per i fan: Mediaset ha deciso, quando andrà in onda l’ultima puntata

La notizia sembra incredibile ma c’è la data della messa in onda per quanto riguarda Tradimento. Segnala subito sul calendario!

Ogni giorno, ormai da molti mesi, possiamo vedere le nuove puntate della nostra amata soap opera che arriva dalla Turchia. I colpi di scena sono all’ordine del giorno. Ci sono poi serate dedicate solamente alla nostra soap ed anche un pomeriggio intero. Ma la notizia che ci stupisce è che ci sarà una puntata finale.

Sembra impossibile ma sta per giungere al termine anche questo programma. Quindi, non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo a vedere quale data sul calendario ci dobbiamo assolutamente segnare per non perderla.

Tradimento sta per terminare, ecco quando accadrà

Sappiamo molto bene che gli ascolti, per quanto riguarda la soap opera Tradimento sono sempre incredibilmente alti. Anche nella fascia oraria del prime time, oltre che nel primo pomeriggio. Basti pensare che venerdì passato ha abbondantemente superato i 2,5 milioni di spettatori contro un programma amatissima della concorrenza, ovvero Sognando…Ballando con le stelle.

Unico problema, questo incredibile successo non potrà durare così a lungo perché sono state girate in Turchia solamente due stagioni che parlando della famiglia del ex giudice Guzide. Ecco quindi che iniziano a girare voci per quanto riguarda la fine della serie. Stando a quanto si vocifera dovrebbe chiudere i battenti con la seconda ed ultima stagione nella stagione autunnale.

Diciamo che ci sono ancora moltissime puntate da vedere. All’incirca parliamo di novembre, anche se non c’è una data precisa. Come già accaduto in passato, sempre con altre serie che arrivavano dalla Turchia, il gran finale andrà in onda direttamente in prima serata. In questo modo un grandissimo numero di persone potranno vederlo rispetto alla fascia pomeridiana, dato il suo successo di pubblico.

Già ci sono alcune anticipazioni che ci rivelano che Guzide porterà avanti la sua battaglia per scoprire il vero nome del figlio biologico. La donna, infatti, dopo essere venuta a conoscenza che Oylum non è la sua vera figlia vuole indagare fino alla fine e scoprire che cosa si nasconde dietro a queste bugie.

Il colpo di scena arriva quando scopre che il vero figlio è morto per via di una gravissima malformazione fisica. Tarik, che si rivela cattivo fino alla fine, aveva deciso di darlo in adozione per non averlo in famiglia, tenendo completamente all’oscuro la moglie che è stata ingannata dall’uomo per tutta la durata del suo matrimonio ed oltre. Quindi, un finale davvero all’ultimo respiro perché non sappiamo come reagirà la donna, per il momento possiamo solamente attendere!