Luisa Ranieri irriconoscibile ma sempre bellissima: cosa ha fatto ai capelli

Trasformazione drastica per Luisa Ranieri che abbandona il suo colore scuro per sfoggiare un’immagine totalmente diversa: ecco cosa ha fatto.

Luisa Ranieri è la regina della fiction italiana. Bellissima e capace di calarsi perfettamente nei ruoli che interpreta, incolla puntualmente milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Sposata con Luca Zingaretti con cui ha avuto le figlie Emma e Bianca, Luisa Ranieri è considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Elegante, sensuale, raffinata e con un corpo sinuoso, la Ranieri è la classica bellezza mediterranea che piace sia agli uomini che alle donne. Sin dai primi lavori, la Ranieri ha sempre sfoggiato capelli scuri non rinunciando mai al suo colore naturale. Pur cedendo al fascino di cambiare, l’attrice non ha mai stravolto il suo look, almeno fino ad oggi.

Il nuovo look di Luisa Ranieri che fa impazzire tutti

Luisa Ranieri abbandona il colore scuro per sfoggiare capelli super biondi. Un cambiamento drastico per l’attrice le cui foto sono già diventate virali. Taglio medio, con ciuffo lungo e un biondo che, sebbene sia molto lontano dal colore naturale dell’attrice, le dona perfettamente.

Con dei lineamenti dolci e delicati, il nuovo taglio e il nuovo colore esaltano la bellezza dell’attrice che ha deciso di cambiare non per motivi personali ma per scelte professionali. La Ranieri, infatti, ha dovuto cambiare il proprio look per interpretare Eugenia Carfora, la preside dell’istituto Morano di Caivano di Piazza verde, considerata una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa.

Eugenia Carfora ha combattuto per ridare dignità e quel luogo e la sua storia arriva in Rai con la fiction La Preside di cui è proprio protagonista Luisa Ranieri che, sul proprio profilo Instagram, nel pubblicate la foto che vedete qui in alto scrive: “Eugenia

work in progress”.

Le riprese non sono ancora terminate ma c’è già grande attesa intorno alla fiction che sarà trasmessa da Raiuno nella prossima stagione televisiva. Nel frattempo, fioccano i complimenti dei fan per l’attrice considerata sempre bellissima.

“Solo lei riesce ad essere bellissima sia bionda che mora”, scrive una signora che apprezza il colore dei capelli dell’attrice, già diventato di tendenza. “Ma che bellezza in versione bionda“, aggiunge un’altra. E ancora: “Sei stupenda anche bionda. La classe non è acqua”, “Semplicemente stupenda“. C’è anche, tuttavia, chi trovandola comunque bellissima, la preferisce in versione mora.

In ogni caso, la Ranieri non delude mai e sono tanti coloro che non vedono l’ora di vederla nei panni del nuovo personaggio a cui, lei stessa, tiene in modo particolare.