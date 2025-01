Colore di capelli, le tendenze da non perdere per un look invidiabile

Questo autunno-inverno, ci sono tante tendenze sul colore di capelli. Dal caramello al Mocha Mousse, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

L’Anno Nuovo porta con sé cambiamenti, che possono riguardare non soltanto stile di vita e obiettivi, ma anche il look. Se state pensando a una trasformazione sofisticata che riguarda il colore dei capelli o che rispecchi al meglio la vostra personalità, ci sono alcuni colori più di tendenza che dominano saloni di bellezza e passerelle di moda.

Dalle sfumature calde ai giochi di luce, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Scopriamo insieme di più sul colore di capelli e quali sono le tendenze da non perdere per un look invidiabile.

Colore di capelli, la tendenza del 2025: caramello, biondo freddo e smokey bronze



Tra i colori di capelli di tendenza nel 2025, ci sono il caramello e il biondo freddo. Chi vanta colori chiari – come il biondo o il biondo cenere – quest’anno potrà riscoprire la propria bellezza naturale. Via libera, infatti, a schiariture più o meno chiare e intense, che riescono a rendere più belli il castano chiaro e il biondo. Il biondo freddo, ad esempio, esalta il viso e dona un aspetto estremamente raffinato.



Bellissimo anche lo smokey bronze che prevede, invece, delle sfumature fumose e fredde che si uniscono a punte più calde. Questo è perfetto per chi desidera un look ricercato e audace al tempo stesso. Per quanto riguarda il caramello, si tratta di una tonalità avvolgente e calda che riesce a donare luminosità e naturalezza.

Cioccolato, Mocha Mousse e castano espresso come colore di capelli



Il mondo che riguarda l’hairstyling e il colore si evolve. Quest’anno, ad esempio, il Mocha Mousse è il colore Pantone: raffinato e caldo, si adatta a tutte le occasioni e tipi di pelle richiamando le tonalità della terra, del caffè e del cacao. A questo proposito, il color cioccolato e il castano espresso sono altre due nuance che si sposano alla perfezione con chi ha i capelli scuri.



Il cioccolato vanta riflessi morbidi e cremosi, donando luminosità e sfumature avvolgenti. Questo autunno-inverno, è indicato anche il castano espresso che esalta la bellezza naturale dei capelli. Tutti sono, comunque, colori estremamente versatili che si adattano, alla perfezione, a lunghezze diverse per un effetto senza tempo e davvero chic! Scoprite di più anche su Shatush e Bayalage.