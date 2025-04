Amatissima, la pizza può essere preparata in modo facile e veloce anche a casa. Come? Ecco la ricetta dell’impasto della pizza romana.

La pizza romana è caratterizzata da una base sottile, irresistibile e croccante. Simbolo della tradizione culinaria italiana, la pizza può essere preparata anche a casa. Ovviamente, non può competere con quella dei forni delle migliori pizzerie, ma è comunque possibile prepararne una gustosissima e senza particolari difficoltà.

L’impasto della pizza romana è diverso da quello della pizza classica: si tratta di una pizza che non ha bordi, a differenza della pizza napoletana dal bordo alto. Scopriamo insieme il segreto dell’impasto perfetto per la pizza romana e la ricetta facile e veloce per prepararlo.

Il segreto per preparare l’impasto della pizza romana fatta in casa

La preparazione dell’impasto della pizza romana è facile e richiede pochi ingredienti, che includono farina, lievito di birra, acqua, sale e olio extravergine di oliva. Si può scegliere di stendere l’impasto in una teglia rotonda o rettangolare. Ovviamente, questo va allargato bene e bisognerà farlo lievitare prima di farcire e infornare. La preparazione dell’impasto della pizza romana fatta in casa richiede appena trenta minuti, ma alcune ore di riposo. Ecco gli ingredienti per sei persone.

Ingredienti:

390 millilitri di acqua

10 grammi di sale

500 grammi di farina 0

7 grammi di lievito di birra

20 millilitri di olio extravergine di oliva

Preparazione:

Sciogli il lievito in poca acqua. Setaccia la farina da mettere in una ciotola. Aggiungi, quindi, il lievito sciolto nella farina e, poco alla volta, anche l’acqua. Amalgama gli ingredienti fino al raggiungimento di un impasto elastico. Allarga l’impasto e richiudilo su se stesso, lasciandolo riposare per circa venti minuti. Forma, quindi, una palla liscia in una ciotola e fai lievitare per circa cinque ore a temperatura ambiente. Trascorso il tempo, toglilo dalla ciotola e stendi su una teglia rettangolare o rotonda, che sia ben oleata. Qui, allarga l’impasto e fallo lievitare per altri trenta minuti. Condisci la pizza a piacere e infornala per trenta minuti a 220°. Sforna e gusta calda!

In base ai tuoi gusti personali, puoi usare la farina integrale o un altro tipo di farina per la realizzazione dell’impasto. Scopri anche i trucchi per la preparazione della pizza napoletana e di più della Giornata Mondiale della Pizza.