Se adori i dolci a base di ricotta, la crema di ricotta è l’ingrediente che fa per te e che può essere preparato facilmente.

La crema di ricotta è uno dei dolci più buoni in assoluto. Irresistibile, è una preparazione semplice e perfetta per dare un tocco cremoso e gustosissimo ai dolci. Si tratta di un ingrediente versatile, che può essere preparato in pochi minuti. La ricotta ha, poi, la prerogativa di sposarsi al meglio con tanti altri ingredienti golosi come il cioccolato, i pistacchi, il miele, la crema pasticcera, la marmellata e tutto ciò che la voglia di qualcosa di buono può suggerire.

Purtroppo, è anche uno degli ingredienti che non è sempre facile lavorare al meglio. Un problema che si può facilmente risolvere, seguendo alcuni trucchi indispensabili per la sua riuscita. Scopriamo come preparare una crema di ricotta perfetta e super-cremosa da fare in pochissimi minuti.

Crema alla ricotta siciliana per farcire torte, cannoli, pan di Spagna, crostata e altro

La crema di ricotta siciliana può essere utilizzata per farcire torte, cannoli, pan di Spagna, una crostata e molto altro. È, insomma, la soluzione ideale per stupire gli ospiti con una ricetta raffinata e golosa. Classico della pasticceria tradizionale, va preparata utilizzando ricotta fresca, zucchero ed estratto di vaniglia che ne esaltano il sapore. Dalla consistenza cremosa e densa, la sua preparazione è molto facile e richiede appena dieci minuti. Ecco gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

400 grammi di ricotta

100 grammi di zucchero

8 gocce di estratto di vaniglia

Preparazione:

Per realizzare la crema alla ricotta, metti il formaggio in un colino appoggiandolo sopra una ciotola. Fai sgocciolare per circa un’ora. Elimina, quindi, il siero che è stato raccolto. Setaccia la ricotta con un cucchiaio, per poterla rendere più soffice. Aggiungi lo zucchero e l’estratto di vaniglia. Mescola per amalgamare gli ingredienti. Usa la crema di ricotta per farcire il cibo che preferisci!

Ingrediente proteico e ricco di proprietà benefiche, la crema di ricotta può essere conservata in frigorifero per circa due giorni. Una volta messi in pratica questi semplicissimi passaggi, la crema di ricotta non avrà più misteri e risulterà più dolce e cremosa che mai. La scelta ideale per realizzare dolci così buoni da risultare indimenticabili a chiunque avrà la fortuna di assaggiarli! Scopri anche come perdere peso con la ricotta e la ricetta della torta di ricotta facilissima.