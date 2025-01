Shatush e Bayalage: le idee da copiare per dei capelli perfetti

Shatush e Bayalage sono due tecniche perfette per dare nuova vita ai propri capelli e splendere come non mai.

Quando si parla di capelli luminosi, non si può non pensare allo Shatush e al Balayage, ovvero alle due tecniche di colorazione che dominano le tendenze offrendo dei risultati sofisticati, naturali e alla moda. Entrambe queste tecniche si basano su delle sfumature di colore, che riescono a fondersi in armonia con la nuance naturale dei capelli.

Se siete alla ricerca di un cambiamento che non sia eccessivo, si tratta di opzioni perfette per un effetto fresco e solare. Scopriamo di più su Shatush e Balayage e le idee da copiare per dei capelli perfetti.

Shatush, la tecnica che dona luminosità ai capelli



Lo Shatush è una tecnica di schiaritura che permette di aggiungere luce alla chioma, su alcuni punti delle lunghezze e non su tutti i capelli come una normale tinta. Questo effetto sfumato rende al meglio sulle chiome medio-lunghe, risultando più diffcile sui capelli corti dove, invece, è preferibile agire con il Balayage. Questa tecnica ha come obiettivo, quindi, quello di creare una schiaritura per creare dei riflessi delicati sui capelli, provando a simulare in modo naturale l’effetto del sole sui capelli.



Ci si concentra – come detto – maggiormente sulle punte. È ideale, per l’appunto, se avete capelli lunghi o medi – sui tagli corti non rende al massimo – sia ricci che lisci e, tendenzialmente, di colore castano e biondo. Crea un contrasto tra le radici e le punte, per un look discreto dato che si integra al colore di base. È possibile scegliere tra sfumature calde come il caramello o il miele, ma anche il platino o il cenere per risultati più sofisticati.

Balayage, la differenza con lo Shatush



Infine, c’è il Balayage. Se lo Shatush è una tecnica di schiaritura, questo è una decolorazione aggiunta al colore: utilizza, infatti, diversi colori, contemporaneamente, per realizzare dei giochi di nuance. Con questo metodo, i capelli sono schiariti e, poi, uniformati dalla radice in giù. Si tratta, quindi, di qualcosa di più “audace”, se si vuole e di una tipologia perfetta per chi desidera un cambiamento più marcato senza, però, stravolgere il proprio colore di base.



Generalmente, le sfumature vanno dal castano chiaro al biondo caldo, passando per il platino e il rosso ramato. Il Balayage è adatto a ogni tipo di pelle e di capelli. Insomma, per rinnovare la propria chioma con eleganza sia lo Shatush che il Balayage sono perfetti! Scoprite di più sullo Shatush ramato nei capelli e sullo Shatush biondo chiaro.