Shatush ramato nei capelli: a chi sta bene

Lo shatush ramato nei capelli è perfetto per l’autunno, essendo un colore che richiama le foglie degli alberi in questa stagione.

Il trend dello shatush sta conquistando il cuore di tante appassionate di bellezza e di haistyle. Lo shatush, nello specifico, è una tecnica di colorazione per capelli particolarmente utilizzata: per la precisione, è una schiaritura della chioma, ovvero una decolorazione che prevede delle punte chiare rispetto alle radici. L’effetto ottenuto è naturale e una sua variante è lo shatush ramato.

Lo shatush color rame è perfetto per l’autunno, una tonalità avvolgente e calda. Scopriamo a chi sta bene lo shatush ramato nei capelli.

Capelli ramati sfumati, castani o biondi: a chi stanno bene i capelli color rame scuro e chiaro

Per cambiare look o semplicemente ravvivare il vostro colore naturale, i capelli ramati sfumati – castani o biondi – sono una possibilità da tenere in considerazione. Si tratta di una nuance calda, che esalta il colore naturale mantenendone la brillantezza. Ma a chi stanno bene i capelli color rame e lo shatush ramato? Il ramato sta molto bene alle donne con carnagione chiara e occhi chiari: questi si sposano, perfettamente, con un colore caldo creando un ottimo contrasto. I capelli ramati scuri sono la nuance ideale per chi ha una base scura e vorrebbe ravvivare il colore, semplicemente schiarendolo un po’.

I riflessi ramati caldi stanno molto bene a chi ha la pelle olivastra. I riflessi vividi si sposano, invece, con una pelle più chiara. Senza contare che il ramato scuro è uno dei colori maggiormente indicati per l’inverno. Per quanto riguarda i capelli ramati chiari o biondo ramato, possono essere scelti dalle bionde con una pelle chiara.

Capelli rosso ramato e castano ramati

Il rosso ramato è, invece, un colore di tendenza elegante, che richiama particolarmente quello delle foglie sugli alberi in autunno. Si tratta di una nuance che sta molto bene con la pelle chiara e che mette in risalto gli occhi verdi o azzurri. Altrettanto perfetti per la stagione autunnale sono i capelli castano ramati: sono un colore facile da abbinare, che sta bene davvero a tutte.

Infine, è bene tenere a mente che è meglio considerare sempre il colore della propria pelle, magari chiedendo anche consiglio a un professionista che tenga conto di tutto ciò per raggiungere il risultato che si desidera. Tra le tinte da provare è bellissimo anche lo shatush biondo chiaro.