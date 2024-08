Shatush biondo chiaro: le idee da copiare per la stagione autunnale

Questo tipo di shatush è indicato per i capelli chiari. Dallo stile elegante, è perfetto per la quotidianità e per le occasioni speciali.

Negli ultimi anni, le tecniche di colorazione dei capelli si sono affinate sempre di più. Gli stili si sono, mano a mano, evoluti fino a giungere a creazioni innovative e glam. Tra le tendenze più amate, c’è lo shatush biondo chiaro che garantisce un look raffinato e sofisticato.

Perfetta per chi desidera dare nuova vita al proprio hairstyle, questa tecnica permette di schiarire i capelli in modo naturale oltre che gradualmente.

Shatush biondo chiaro sui capelli lisci

Caratterizzato da una sfumatura naturale e luminosa, lo shatush biondo chiaro riesce a creare movimento e profondità nelle ciocche rendendo, di fatto, l’acconciatura più vivace e dinamica. Sui capelli lisci, risulta particolarmente elegante: i capelli, infatti, riflettono meglio la luce e le sfumature chiare vengono esaltate, creando un effetto luminoso.

Lo shatush biondo chiaro non interessa, comunque, la radice e la ricrescita risulta meno visibile rispetto ad altre colorazioni. È possibile personalizzarlo in base al colore naturale dei capelli e alla tonalità della pelle. Generalmente, questa tecnica viene eseguita su capelli chiari come il biondo per l’appunto, ma anche biondo scuro o castano chiaro. Negli ultimi anni, ad ogni modo, sono nate delle varianti di shatush rivolte ai capelli scuri.

A chi sta bene e come farlo

Lo shatush sta molto bene a chi ha i capelli chiari, dato che lo stacco tra radici e lunghezza avviene in modo graduale. I capelli risultano più luminosi ed è possibile tenerli sciolti o raccolti, con eleganza. La tecnica dello shatush è adatta sia alla quotidianità che alle occasioni speciali. Sofisticato e chic, illumina anche il viso.

Lo shatush – tra le acconciature must – viene applicato in modo graduale: si lavora, infatti, sulle ciocche più chiare lungo le punte e la lunghezza lasciando, quindi, la radice del suo colore naturale. Partendo dalla base, quindi, poco alla volta si giunge alla tonalità richiesta sulle punte. Generalmente, vengono divisi i capelli in due sezioni laterali, una frontale, una parte sulla nuca e una parte sulla zona alta della testa.

Le ciocche vengono, quindi, cotonate e schiarite con una crema decolorante. Per quanto riguarda il tempo di posa, questo può variare in base al colore di partenza dei capelli: si parla, comunque, di circa venti o quaranta minuti. Il consiglio è, ad ogni modo, quello di rivolgersi a un parrucchiere professionista, che saprà svolgere il lavoro al meglio.