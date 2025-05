Spoiler Tradimento dalla Turchia: confessione choc di Mualla

Che cosa ci attende nelle prossime puntata per quanto riguarda la soap opera che arriva dalla Turchia? Andiamo a vedere!

Ogni giorno ci sono degli appuntamenti che non vogliamo mai perdere, come nel caso della nostra soap opera Tradimento. Ci sono sempre colpi di scena e rivelazioni che non ci aspettavamo e ci lasciano senza fiato. Gli attori poi sono entrati nel nostro cuore con le storie che portano sul piccolo schermo.

Ecco quindi che vogliamo sapere sempre che cosa accadrà in anteprima. Quindi, non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo le parole di Mualla che sono molto particolari.

Tradimento: le anticipazioni su Mualla lasciano senza fiato

Sembra arrivato il momento di scoprire meglio un personaggio particolare che anima la nostra amatissima soap opera che arriva dalla Turchia, parliamo di Mualla. Iniziamo dicendo che le sue parole ci stupiranno e non poco! Tutto inizierà quando Nazan andrà a trovare Kadriye, l’ex amante di Sezai e scopre che Kahraman è il figlio.

La donna si reca immediatamente da Mualla per capire la verità sul cugino e come è diventato un Dicleli. Nazam, mostra alla zia le foto di Kahramn. Mualla non può più nascondere nulla e confessa che il marito l’ha tradita moltissime volte con donne diverse. Ha seguito di uno di questi tradimenti, con una cantante è nato il figlio e lei è rimasta da sola.

Ha continuato confessando che l’uomo aveva in pratica una seconda moglie e che voleva portarla con lei. Come possiamo immaginare, si è rifiutata a questa richiesta ed era andata via con il figlio. Il racconto di Mualla prosegue e parla dell’infanzia. Spiega a Nazan come mai Kahraman faccia parte della sua famiglia.

Kadriye ha lasciato il figlio per tre giorni in ospedale ed è andata via, Ha chiamato poi Tahri e gli ha detto quello che doveva fare. Mualla lo ha salvato dall’orfanotrofio dandogli un padre ed un madre. Prosegue il suo racconto dicendo che quella donna ha sempre cercato solamente del denaro e nulla di diverso.

Nazan è veramente senza parole per quello che ha appena sentito da Mualla. Che cosa succederà adesso? Ancora non possiamo saperlo con precisione ma siamo sicuri che ci saranno altri colpi di scena che ci lasceranno completamente senza parole. L’appuntamento come sempre è giornaliero su Canale 5 nel primo pomeriggio ma ci sono anche l’appuntamento in prime time del venerdì ed il lungo pomeriggio nel fine settimana!