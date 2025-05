Totani gommosi? La ricetta da chef e gli errori da evitare

I totani necessitano di cure e di una corretta cottura per risultare perfetti e assolutamente non gommosi!

Per pulire e cucinare senza errori i totani, è necessario fare attenzione e scegliere la cottura giusta. Il totano è simile al calamaro, anche se ha un colore più chiaro. La carne del calamaro – se rispettiamo i tempi corretti della cottura – rimane, comunque, morbida e non gommosa. Quella del totano, invece, è più croccante.

La pulizia è praticamente la stessa e deve essere fatta con cura. Totani gommosi? Scopriamo la ricetta da chef e gli errori da evitare.

Totani bolliti, come cucinarli? Tempo di cottura e tutto quello che c’è da sapere

Potrebbe capitare di ottenere totani duri e non sapere come cucinarli. Al contrario, di ottenere un risultato gommoso. Come detto, proprio come i calamari i totani necessitano di una cottura precisa per mantenere sapore e consistenza. Dalla corretta pulizia al tempo di cottura ideale, ci sono alcuni trucchi per ottenere dei totani morbidi e gustosi. La preparazione è facile e richiede circa venti minuti, mentre il tempo di cottura altri venti minuti circa. Ecco gli ingredienti per quattro persone, tempo di cottura e tutto quello che c’è da sapere sui totani bolliti e come cucinarli.

Ingredienti:

800 grammi di totani freschi

Mezzo bicchiere di vino bianco

1 spicchio di aglio

4 cucchiai di salsa di pomodoro

1 peperoncino rosso fresco

30 grammi di capperi dissalati

Sale

Olio extravergine di oliva

Preparazione:

Inizia con la pulizia dei totani, che deve essere fatta attentamente. Sciacquali sotto l’acqua corrente e falli sgocciolare in uno scolapasta. Fai soffriggere l’aglio nell’olio con peperoncino e capperi. Unisci i totani, mescolando su fiamma vivace. Sfuma con il vino, facendo evaporare e aggiungendo la salsa di pomodoro. Continua a mescolare, abbassa la fiamma e, quindi, cuoci coprendo il tegame per circa venti minuti. Aggiungi sale e fai riposare qualche minuto, prima di servire.

Come detto, è importante prestare attenzione agli errori da evitare per non ottenere dei totani gommosi. Il primo fattore è la cottura: anche solo dei secondi possono fare la differenza tra un piatto riuscito e uno no. Ecco alcuni errori da non commettere.

Cottura eccessiva: è importante cuocerli il tempo necessario, senza esagerare. I soli totani vanno cotti, in acqua bollente, non più di cinque minuti. Cottura in acqua fredda: anche questa è assolutamente da evitare per non far diventare i totani gommosi. Cottura con troppa acqua o troppo olio: sono entrambe cose che potrebbero renderli gommosi e anche unti.

Seguendo questi consigli, servirai dei totani gustosi e perfetti. Scopri anche come congelare il pesce fresco intero senza pulirlo e come pulire bene il totano.