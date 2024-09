I capelli rosso rame conferiscono un’aria elegante e raffinata a tutti i tipi di carnagione. Si sposano anche con diversi tagli di capelli.

Quando si parla di bellezza e di capelli, uno degli argomenti principali è quello che riguarda il colore dei capelli. La tendenza autunno-inverno vede i capelli rosso rame andare per la maggiore. Con le sue sfumature calde, questo colore rappresenta una scelta perfetta per la stagione autunnale.

Ma a chi stanno bene i capelli rosso rame, nello specifico? Scopriamo di più su questo straordinario colore di capelli, che sarà protagonista in autunno.

I capelli rosso rame scuro: a chi stanno bene i capelli ramati castani

Il rosso rame scuro è una nuance che celebra l’unicità. Certamente, si tratta di una tonalità più spenta ma, comunque, dai riflessi intensi che stanno perfettamente bene su basi castane, bionde e rosse. In linea generale, i capelli rosso rame stanno bene con tutte le tonalità di capelli e i tipi di incarnato. Il consiglio è, però, quello di scegliere la nuance tenendo presente – oltre che la sintonia con i propri colori – anche i gusti personali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Turner ♡ (@sophieturner)



Così come i tagli di capelli, anche il colore è un punto essenziale per valorizzare la bellezza. In linea generale, i capelli ramati stanno molto bene sui capelli castani: in questo caso, si può procedere con una tinta uniforme o una colorazione alle punte. Si può dire che i riflessi ramati caldi si sposino con la pelle olivastra, mentre quelli più vividi con la pelle più chiara. Il rosso rame, comunque, è l’ideale per aggiungere sfumature ai capelli scuri, esaltando anche il taglio (sia che si tratti di capelli lunghi che di capelli corti).

I capelli rosso rame chiaro: il colore caramello dorato

Per quanto riguarda il biondo, si può ricorrere a dei capelli rosso rame chiaro, una sorta di nuance caramello-dorata. Adatto particolarmente a chi ha la carnagione chiara, il rosso rame dorato o caramello è l’opzione più amata da chi ha i capelli biondi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Stone (@emmastone_beauty)

Elegante e raffinata, questa opzione ricorda il colore delle foglie sugli alberi nella stagione autunnale. Come detto prima, però, non esiste una vera e propria regola e, quando si parla di capelli rosso rame, ci si può sbizzarrire liberamente. Infine, ricordate di rivolgervi a un professionista per la tintura, oppure è possibile ricorrere ad alcuni prodotti in vendita: a tal proposito, meglio optare per ingredienti il più naturali possibile. È importante utilizzare anche shampoo, balsamo e maschere che ravvivino il colore e idratino profondamente la chioma, così da garantirne una maggiore durata.