Sei alla ricerca di un nuovo look per la stagione che sta per arrivare? Scopri le tendenze dei tagli di capelli più hot dell’Autunno 2024, dagli stili corti e sbarazzini ai caschetti più sofisticati.

Con l’arrivo dell’autunno 2024 è tempo di rinnovare il proprio look, e cosa c’è di meglio di un nuovo taglio di capelli per affrontare con stile la nuova stagione? Le passerelle hanno già decretato le tendenze che domineranno i prossimi mesi, con una varietà di proposte che spaziano dai tagli corti e decisi a quelli più morbidi e femminili.

In questo articolo ti portiamo alla scoperta delle cinque tendenze più hot per i tagli di capelli per l’autunno 2024, e per ciascuna di queste opzioni ti suggeriamo anche a quale forma di viso si adatta meglio ogni taglio.

Bob, la nuova variante di uno dei tagli di capelli tra le tendenze autunno 2024

Il Bob continua a essere una scelta di tendenza, ma per l’autunno 2024 lo vediamo in una versione rivisitata, con una lunghezza decisa che arriva all’altezza della mandibola. Questo taglio può essere arricchito con una frangia, che può variare dalla più grafica e netta a quella più morbida e precisa, a seconda dello stile personale.

A chi sta bene: questo taglio è perfetto per chi ha un viso ovale o a cuore, poiché la lunghezza a livello della mandibola aiuta a valorizzare la forma del viso, conferendo equilibrio e definizione.

La frangia, a seconda di come viene realizzata, può essere utilizzata per accentuare gli occhi o per bilanciare una fronte ampia. È una scelta ideale anche per chi ha capelli lisci o leggermente mossi, poiché la geometria del taglio risalta meglio su queste texture. Ma è possibile personalizzare il Bob anche per chi ha capelli ricci, optando per una versione più morbida e meno definita.

Midi-Length: il ritorno degli anni 2000 con scalature moderne

Le lunghezze medie saranno una delle tendenze principali di questa stagione, con un richiamo evidente agli anni 2000. Questi tagli di capelli midi, che arrivano all’altezza delle spalle o poco più giù, per l’autunno 2024 sono proposti in varianti molto scalate che creano movimento e dinamismo nei capelli.

A chi sta bene: i tagli midi sono incredibilmente versatili e si adattano a quasi tutte le forme del viso. Per chi ha un viso tondo, le scalature possono aiutare a snellire e allungare la silhouette, mentre per chi ha un viso lungo un midi con meno scalature può aggiungere pienezza ai lati del viso.

Anche la texture dei capelli gioca un ruolo importante: chi ha capelli spessi può optare per una scalatura più decisa per alleggerire il peso e aggiungere movimento, mentre chi ha capelli sottili dovrebbe puntare su una scalatura più leggera per mantenere il volume.

Mini-Bob: il taglio corto con riga centrale

Per chi cerca un hair style ancora più deciso, il Mini-Bob è la scelta ideale per l’autunno 2024. Ispirato al celebre look di Victoria Beckham alla fine degli anni ’90, questo taglio è caratterizzato da una lunghezza che arriva poco sotto le orecchie, con una riga centrale ben definita.

A chi sta bene: il Mini-Bob è particolarmente adatto a chi ha un viso piccolo e ben proporzionato dato che la lunghezza corta e la riga centrale possono accentuare i lineamenti del viso.

Questo taglio funziona meglio con capelli lisci o leggermente ondulati, poiché richiede una certa precisione per mantenere la forma. Le persone con un viso ovale o a cuore troveranno che questo taglio mette in risalto i loro tratti migliori, mentre chi ha un viso più quadrato potrebbe voler evitare una riga centrale troppo definita, optando per una versione più morbida per bilanciare i contorni del viso.

Tagli di capelli, le tendenze per l’autunno 2024: il Butterfly Cut

Tra i tagli di capelli il Butterfly Cut è una delle novità più intriganti per l’autunno 2024. È un taglio che si realizza su capelli di media lunghezza e che si distingue per la sua leggerezza e per la scalatura che incornicia il viso. I ciuffi, leggeri e texturizzati, conferiscono un look fresco e dinamico mentre il resto della chioma presenta un movimento naturale e soffice.

A chi sta bene: questo taglio è l’ideale per chi ha un viso tondo o quadrato: la scalatura intorno al viso aiuta infatti ad ammorbidire i lineamenti e a creare un effetto allungante. È un’ottima opzione anche per chi ha capelli di media densità perché il Butterfly Cut aggiunge volume e movimento senza appesantire.

Per chi ha un viso lungo, il ciuffo può essere utilizzato per creare un effetto di maggiore larghezza, bilanciando così le proporzioni del viso. Questo taglio funziona bene su capelli mossi o leggermente ondulati, ma può essere adattato anche a capelli lisci con l’aiuto di prodotti texturizzanti.

Pixie Cut corto: la versione ultra-corta del pixie

Il Pixie Cut è uno dei classici tagli che non passano mai di moda, ma per l’autunno 2024 si presenta in una versione ancora più corta e audace. La parte superiore dei capelli è tagliata cortissima, quasi a ricordare un buzz cut che è cresciuto di qualche millimetro, creando un effetto contemporaneo e minimalista.

A chi sta bene: il Pixie Cut corto è perfetto per chi ha lineamenti delicati e vuole mettere in risalto la struttura del viso: evidenzia gli zigomi e la mascella.

Chi ha capelli fini può trovare in questo taglio una soluzione per aggiungere texture e definizione, mentre chi ha capelli spessi potrebbe dover ricorrere a tecniche di assottigliamento per evitare che il taglio risulti troppo voluminoso. Questo taglio richiede una manutenzione regolare per mantenere la forma, ma il risultato è un look moderno e raffinato, adatto a chi vuole esprimere la propria personalità con audacia.

Come scegliere il taglio giusto

La scelta di uno dei tagli di capelli ideali per l’autunno 2024 dipende da vari fattori, tra cui la forma del viso, la texture dei capelli e il proprio stile personale. È importante considerare come un determinato taglio possa valorizzare i propri tratti e come si inserisca nel contesto del proprio stile di vita.

Ad esempio un Pixie Cut ultra-corto, come abbiamo già detto, richiede un po’ più di manutenzione per mantenere la forma, mentre un Midi-Length scalato potrebbe essere più versatile e facile da gestire nella vita quotidiana.

Un altro aspetto da tenere a mente è la possibilità di personalizzare ogni taglio. Anche se le tendenze offrono delle linee guida, ogni taglio può essere adattato alle esigenze individuali, sia aggiungendo un ciuffo, che scegliendo una frangia più morbida o sperimentando con la texture. È fondamentale parlare con il proprio parrucchiere di fiducia per trovare la versione del taglio che meglio si adatta alla propria fisionomia e al proprio stile di vita.

Insomma, l’autunno 2024 si preannuncia ricco di novità in fatto di tagli di capelli, con proposte che spaziano dalle più classiche alle più audaci. Che tu preferisca un look deciso e strutturato o qualcosa di più morbido e naturale, c’è un taglio di capelli perfetto per te in questa stagione. Non ti resta che scegliere quello che ti fa sentire più sicura e pronta ad affrontare l’autunno con un nuovo, fantastico look!