Versatile e dalle mille nuance, il rossetto rosa si adatta a ogni tipo di look e carnagione. Può essere indossato in primavera ed estate, ma non solo.

Il rossetto rosa è uno dei must-have nel mondo del make-up. Versatile e alla moda, sta conquistando tutte le appassionate del mondo beauty. Il rosa è una tonalità che non può mancare in una collezione di rossetti, sia per il suo tocco romantico e delicato che in veste più vivace e audace.

Sia che si tratti di una serata speciale che di un look casual, il rossetto rosa dona femminilità e freschezza al viso. Scopriamo di più sulla tendenza che devi provare subito, ovvero quella del rossetto rosa che tutti amano e indossano.

Rossetti moda, il rossetto rosa che impazza in tutte le sue nuance

Il rossetto rosa è protagonista indiscusso sulle passerelle del mondo, così come nelle case delle appassionate di bellezza, appunto. È disponibile in diverse sfumature che vanno dal rosa pallido al fucsia intenso. Le varie tonalità di rosa sono capaci di adattarsi a ogni occasione, oltre che ad ogni stagione. Pensiamo, ad esempio, al rosa cipria, al magenta o al rosa corallo, offrendo infinite possibilità. Il rosa chiaro è perfetto per look naturali e freschi, che sono ideali per il giorno mentre il rosa caldo o il fucsia intenso sono indicati per serate più eleganti.

Il rosa corallo è una nuance estiva che unisce luminosità a freschezza, sposandosi alla perfezione alle pelli abbronzate ed esaltandone i tratti naturali. Certo è che ogni donna può trovare la nuance adatta alla propria personalità e carnagione. Il rossetto rosa è un vero e proprio passe-partout. Il rosa ha il vantaggio di essere una tinta che, in base alla sua nuance, è facilmente abbinabile a tutti i tipi di outfit. Questo, ovviamente, lo rende un vero e proprio evergreen.

La tendenza che conquista tutte: come scegliere il rossetto rosa giusto per te

Che sia nude, salmone o fucsia, perlato, glossy o matte, il rossetto rosa sta conquistando un ruolo di spicco nel mondo del trucco, arrivando quasi a eguagliare il mitico rosso! Perfetto su molti tipi di carnagione, il pink lipstick è adatto soprattutto d’estate perché riesce a far risaltare le nuance della pelle abbronzata. Come detto, la scelta del rossetto rosa perfetto dipende dal sottotono di pelle e dal look di cui si necessita.

Per chi ha un sottotono caldo, un rosa corallo o un rosa pesca può essere l’ideale. Le carnagioni più fredde, invece, si sposano al meglio con un rosa freddo o un rosa intenso. È da considerare anche la texture del rossetto: i finish opachi sono indicati per un look duraturo e sofisticato, mentre quelli lucidi donano una sensazione più fresca. Il rosa, ad ogni modo, si presta molto bene a entrambi i finish. La facilità di abbinamento e la sua versatilità rendono il rossetto rosa un must-have. Se non l’hai provato, aggiungilo alla tua routine di bellezza e preparati a brillare! Scopri anche la nuova tendenza rossetto no-transfer e il trucchetto per far durare il rossetto tutto il giorno senza sbavature.