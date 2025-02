Esistono dei trucchi da poter seguire per permettere al rossetto di durare tutta la giornata, senza incorrere in sbavature fastidiose.

Molte donne hanno il problema della durata del rossetto che, purtroppo, applicato la mattina dura poi davvero poco. In tante, quindi, devono procedere con un ritocco al rossetto durante la giornata. Il rossetto rappresenta un elemento essenziale per il nostro look, ma mantenerlo perfetto può, appunto, essere abbastanza difficile.

Fortunatamente, esistono diversi rimedi per poterlo fissare. Esistono, infatti, alcune tecniche efficaci e semplici che possono davvero fare la differenza. Scopriamo insieme il trucchetto per far durare il rossetto tutto il giorno senza sbavature.

Perché il rossetto non dura? Come non far andare via il rossetto

Generalmente, il rossetto tende a non durare a lungo per via della sua composizione, oltre che della nostra routine giornaliera. Esistono rossetti lucidi o cremosi, che vengono facilmente via con il contatto con bevande, cibi o la pelle durante la giornata. Ovviamente, a contribuire è anche l’idratazione delle labbra: quando, infatti, queste ultime sono screpolate o secche, il rossetto sbava più facilmente.

Per cercare di evitare che il rossetto scompaia durante la giornata, è possibile seguire alcuni accorgimenti. Come fare, quindi? Senza alcun dubbio, può essere di aiuto esfoliare le labbra rimuovendo le cellule morte, così da garantire una base liscia. In questo modo, infatti, il rossetto aderisce meglio e dura più a lungo. Ci sono, ad ogni modo, anche altri consigli preziosi.

Come fissare il rossetto senza cipria: primer labbra e fissante per rossetto

È possibile applicare un primer per le labbra o un fondotinta che uniformi il colore naturale, permettendo al tempo stesso una tenuta migliore. Per una maggiore durata, è possibile anche contornare le labbra con una matita del colore del rossetto, creando una base che prevenga le sbavature. È possibile anche applicare il rossetto con un pennellino per un risultato decisamente più preciso. È, inoltre, consigliabile utilizzare dei rossetti a lunga durata e dalle formule opache.

Un altro consiglio è quello di idratare correttamente le labbra con un balsamo adatto. Si possono utilizzare anche un primer labbra o un fissante per rossetto, prima di applicare quest’ultimo da fare asciugare. Insomma, una corretta preparazione delle labbra e qualche trucco da seguire possono aiutare per far durare il rossetto tutto il giorno, evitando sbavature. Scopri anche gli errori più comuni da evitare per un rossetto perfetto e come scegliere la tonalità più adatta alla carnagione.