Un rossetto perfetto può trasformare il tuo look, ma alcuni piccoli errori possono rovinare tutto: scopri i più comuni e come evitarli.

Il rossetto è uno degli strumenti di bellezza più potenti: è in grado di elevare qualsiasi look, di sollevarci l’umore e ci permette di esprimere la nostra personalità con un semplice gesto.

Ma applicare il rossetto in modo impeccabile non è affatto così semplice e scontato come potrebbe sembrare: ci sono alcuni errori che commettiamo, spesso senza rendercene conto, e che possono compromettere il risultato finale. Come ottenere un’applicazione perfetta e duratura del rossetto, senza disastri e sbavature? Te lo spieghiamo noi di chedonna.it in questa guida step by step.

Rossetto, gli errori da evitare: no a labbra secche e screpolate

Uno degli errori più comuni che in molte facciamo quando stendiamo il rossetto è applicarlo su labbra secche o screpolate. Il risultato finale sarà irregolare e poco attraente. Per evitarlo è fondamentale preparare le labbra con cura.

L’esfoliazione è il primo passo: usare uno scrub specifico o un panno morbido inumidito aiuta a rimuovere le pellicine. Segue poi l’idratazione, un passaggio cruciale spesso trascurato. Un balsamo labbra applicato pochi minuti prima del rossetto crea una base morbida e uniforme, migliorando sia l’aspetto che la durata del colore.

Gli errori da non commettere con il rossetto: scegliere il colore sbagliato

Un altro errore piuttosto diffuso è quello di scegliere il colore del rossetto solo in base ai gusti personali o alle tendenze del momento, ignorando il proprio sottotono di pelle. E così un colore che può sembrarci favoloso visto su un’altra può non valorizzare altrettanto il nostro incarnato. Per evitare questo problema è importante identificare se il nostro sottotono è caldo, freddo o neutro, e scegliere di conseguenza.

Ad esempio, i toni caldi si abbinano bene con rossetti corallo o rossi aranciati, mentre i toni freddi sono esaltati da sfumature rosa o rosso con una base blu. Per quanto riguarda il rossetto nude, chi ha un sottotono di pelle più caldo dovrebbe sceglierlo rosa o malva o comunque una tonalità calda. Chi ha un sottotono di pelle fredda, invece, dovrebbe preferire le tonalità più fredde come il beige, il pesca o l’arancio.

Rossetto, il contorno non definito: un errore che può costare caro

Non usare una matita labbra prima di applicare il rossetto è uno degli errori che può portare a sbavature e a una scarsa definizione delle labbra. La matita infatti non solo aiuta a delineare il contorno in modo preciso, ma contribuisce anche a evitare che il rossetto fuoriesca dai bordi.

Per evitare un effetto artificiale è meglio scegliere una matita dello stesso colore del rossetto o che si avvicini alla tonalità naturale delle labbra. Applicarla con cura, seguendo la forma naturale delle labbra, è essenziale per un risultato professionale.

Rossetto, errori comuni e soluzioni

A volte pensiamo che più rossetto applichiamo e meglio è, ma questo è un altro degli errori che possono influire sul risultato, portando a un effetto pesante e poco naturale. La stratificazione eccessiva può far sbavare il rossetto e ridurne la durata. Per evitarlo, è meglio applicare uno strato leggero, tamponare con un fazzoletto di carta per rimuovere l’eccesso e poi applicare un secondo strato, se necessario. Questo metodo garantisce un colore più duraturo e un aspetto più raffinato.

Un altro degli errori comuni è applicare il rossetto direttamente dall’astuccio, il che può risultare in un’applicazione meno precisa, soprattutto con colori scuri o vibranti. Utilizzare un pennellino per labbra permette di avere un maggiore controllo e di distribuire il colore in modo uniforme. Questa tecnica è particolarmente utile per raggiungere gli angoli delle labbra con precisione e per creare un contorno perfetto.

Trascurare il fissaggio, altro errore da evitare

Non fissare adeguatamente il rossetto è un altro sbaglio, perché ne riduce la durata. Dopo l’applicazione è consigliabile usare la tecnica del “blotting”: posizionare una velina tra le labbra e premere leggermente.

Questo gesto rimuove l’eccesso di prodotto e aiuta a fissare meglio il colore. Un ulteriore strato di cipria trasparente applicato sulle labbra attraverso la velina può prolungare significativamente la durata del rossetto, mantenendo un aspetto fresco e naturale.

Non fare questo sbaglio che rovina il tuo look

Anche il rossetto applicato alla perfezione può sbiadire o perdere definizione nel corso della giornata, soprattutto dopo aver mangiato o bevuto. Altro errore comune è dimenticare di rinfrescare il colore.

Portare con sé il rossetto e la matita labbra permette di fare piccoli ritocchi quando necessario. Invece di riapplicare il rossetto su tutta la superficie concentrati solo al centro delle labbra: puoi ravvivare il colore senza appesantire il look, mantenendo un aspetto elegante e curato.

Evitare questi errori quando si applica il rossetto è essenziale per ottenere un risultato perfetto e duraturo: seguendo i nostri consigli eviterai imprecisioni e sbavature e il risultato finale sarà da urlo, garantito!