Non metto più i tacchi da quando ho scoperto questi trucchi: prendi 5 centimetri in altezza e stai comodissima

Scopri come aumentare la tua altezza senza rinunciare al comfort dei tacchi alti: mai più piedi doloranti!

“Altezza mezza bellezza”. Basta un semplice detto per instillare la credenza che, senza gambe chilometriche e altezze stellari, si sia un po’ meno belle. Ogni corpo è diverso e bella a suo modo, tuttavia, sopratutto in certe occasioni, quei centimetri in meno possono procurare un certo disagio. Ecco allora che ci si sforza di indossare tacchi altissimi, cercando di recuperare quei centimetri trattenuti da Madre Natura.

Per quanto belli, i tacchi non sono sempre pratici e confortevoli. Nonostante questo, il desiderio di apparire alte e slanciate fa, talvolta, rinunciare al comfort. Dopotutto “chi bella vuole comparire, un poco deve soffrire”. Questa almeno è la credenza. Tuttavia, talvolta anche i detti popolari sbagliano, propri come in questo caso.

Esistono infatti alcuni accorgimenti di stile grazie ai quali è possibile sembrare più alte e slanciare anche senza ricorrere a calzature scomode. Grazie a questi semplici trucchi è possibile modificare l’aspetto della propria silhouette in modo naturale.

Come slanciare la figura e dire addio ai tacchi alti

Quando si vuole apparire più alte, uno dei segreti più utilizzatati dalle VIP è l’utilizzo di abbigliamento monocromatico. Un look composto da un unico colore, o da tonalità simili, crea infatti un effetto di continuità visiva che aiuta a non spezzare la figura. Si tratta di un effetto ottico che favorisce una silhouette più allungata e fluida. Per aggiungere un tocco di personalità all’outfit è possibile giocare con le texture e aggiungere accessori particolari, purché non rompano l’armonia cromatica.

Inoltre, indossare giacche, blazer o cardigan sbottonati aiuta ad allungare la figura. Questi capi, infatti, creano linee verticali che slanciano la figura, offrendo un aspetto più elevato. Per quanto riguarda il taglio degli abiti, è preferibile scegliere capi attillati o ben sagomati. Gli abiti larghi, infatti, tendono a ingrossare la figura, mentre quelli attillati accentuano le linee naturali del corpo.

Anche gli accessori possono fare la differenza. Le collane lunghe sono perfette se si desidera allungare otticamente il busto. Una collana lunga, con un ciondolo, può migliorare nettamente l’effetto complessivo della figura. Anche le scarpe dai toni neutri, sopratutto se in tinta con il colore della pelle, aiuta ad allungare la linea delle gambe, dando così l’impressione di un’altezza maggiore.

I cappelli possono poi fare la differenza, permettendo di guadagnare centimetri in modo elegante. Infine, tornando all’abbigliamento, anche le gonne asimmetriche sono un’interessante opportunità di sembrare più alte.