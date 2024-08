Vuoi labbra sensuali e a prova di bacio? La matita labbra è il tuo alleato segreto. Scopri come scegliere la tonalità giusta e come creare un contorno perfetto.

La matita labbra è uno dei cosmetici che sceglie chi ama prendersi cura delle proprie labbra e desidera un trucco impeccabile e duraturo. Questo piccolo strumento, a volta sottovalutato, svolge infatti molteplici funzioni e può fare la differenza nel risultato finale del makeup.

La matita è fondamentale per ottenere un look impeccabile e definito. Non solo ti permette di delineare le labbra, ma aiuta anche a migliorare la durata del rossetto e a creare l’illusione di labbra più piene e carnose. In questo articolo ti forniamo una guida per scegliere la matita per le labbra ideale per le tue esigenze e ti spieghiamo anche come applicarla per ottenere un risultato professionale.

Perché usare la matita per le labbra?

Prima di entrare nel dettaglio su come scegliere e applicare la matita per le labbra, è importante capire perché questo prodotto è così utile. La matita offre diversi vantaggi. Il primo è la definizione: delineare le labbra con una matita ti permette di ottenere un contorno preciso, che aiuta a definirne meglio la forma.

La matita labbra inoltre serve a dare volume. Puoi creare l’illusione di labbra più piene usando la matita per riempire leggermente oltre il contorno naturale delle labbra. Altro vantaggio è la durata del rossetto. La matita infatti agisce come una base per il rossetto, aiuta a farlo durare più a lungo e a prevenire sbavature. Le lip pencil infine sono utili per la correzione della forma. Puoi utilizzarle per correggere piccole asimmetrie e bilanciare la forma.

Come scegliere la matita per le labbra giusta

Scegliere la matita per le labbra perfetta può sembrare un compito semplice, in realtà invece ci sono diversi fattori da considerare per assicurarti che il prodotto si adatti perfettamente alle tue esigenze e al tuo look. Scegliere il prodotto giusto serve anche a far durare la matita labbra più a lungo. Analizziamo insieme tutte le variabili che influiscono sulla scelta delle matite labbra.

Il colore della matita per le labbra

Scegliere il colore giusto della matita labbra è forse l’aspetto più importante per trovare quella perfetta per te. Il primo passo è determinare quale look vuoi ottenere. Ecco alcune linee guida per scegliere il colore migliore.

Per un look naturale : se desideri un effetto naturale, scegli una matita che si avvicini al più possibile al colore naturale delle tue labbra. Questo ti permette di delineare e riempire le labbra senza creare un contrasto troppo evidente con il rossetto o il gloss.

: se desideri un effetto naturale, scegli Questo ti permette di delineare e riempire le labbra senza creare un contrasto troppo evidente con il rossetto o il gloss. Per un look definito : se il tuo obiettivo è enfatizzare le labbra e creare un contrasto, opta per una matita che si abbini al colore del rossetto che indosserai o che sia leggermente più scura. Questo aiuterà a creare un effetto definito e strutturato.

: se il tuo obiettivo è enfatizzare le labbra e creare un contrasto, opta per che indosserai o che sia leggermente più scura. Questo aiuterà a creare un effetto definito e strutturato. Per labbra ombré: se ami l’effetto ombré, scegli due matite: una più chiara e una più scura del rossetto, per sfumare i contorni e creare profondità.

La texture e la formula

La texture della matita è altrettanto importante quanto il colore. Una buona matita dovrebbe essere abbastanza morbida da scivolare facilmente sulle labbra senza tirare o irritare, ma anche abbastanza solida da garantire una lunga durata.

Matite morbide : queste sono ideali per chi ha le labbra secche o per chi vuole un’applicazione facile e veloce. Tuttavia, potrebbero richiedere un ritocco più frequente.

: queste sono ideali per chi ha le labbra secche o per chi vuole un’applicazione facile e veloce. Tuttavia, potrebbero richiedere un ritocco più frequente. Matite più rigide: perfette per chi cerca una definizione precisa e una lunga tenuta. Possono essere un po’ più difficili da applicare, ma offrono un risultato più duraturo.

La formula di questi prodotti può variare notevolmente. Alcune matite sono opache, altre cremose o addirittura waterproof. La scelta dipende dal risultato che desideri ottenere e dalle esigenze della tua pelle.

Opaca : le matite opache sono perfette per un look sofisticato e duraturo. Sono ideali se desideri una finitura a lunga durata.

: le matite opache sono perfette per un look sofisticato e duraturo. Sono ideali se desideri una finitura a lunga durata. Cremosa : le matite cremose offrono una maggiore idratazione e sono più confortevoli da indossare. Sono ideali per chi ha labbra secche o desidera un look più morbido.

: le matite cremose offrono una maggiore idratazione e sono più confortevoli da indossare. Sono ideali per chi ha labbra secche o desidera un look più morbido. Waterproof: perfette per chi ha bisogno di un trucco che duri tutto il giorno senza sbavature. Tuttavia, possono essere un po’ più difficili da rimuovere a fine giornata.

Come applicare la matita per definire il contorno e dare volume

Ora che hai scelto la matita per le labbra ideale, è il momento di capire come applicarla correttamente per ottenere il miglior risultato.

1) Prepara le labbra. Prima di applicare la matita è fondamentale preparare la base. Usa un esfoliante per rimuovere le cellule morte e assicurarti che le labbra siano lisce. Successivamente, idrata la zona con un balsamo labbra per evitare che il trucco che andrai ad applicare si secchi o si screpoli.

2) Delinea il contorno. Il contouring labbra aiuta ad aggiungere quel tocco di volume che tutte desideriamo. Inizia delineando il contorno naturale delle tue labbra con la matita. Parti dal centro del labbro superiore e traccia una linea verso gli angoli, seguendo la tua forma naturale. Ripeti l’operazione sul labbro inferiore. Se desideri labbra più piene, puoi tracciare la linea leggermente al di fuori del contorno naturale. Fai attenzione però a non esagerare per evitare un effetto poco naturale.

3) Riempi. Dopo aver delineato il contorno, puoi usare la stessa matita per riempire leggermente l’interno delle labbra. Questo passaggio aiuta a creare una base uniforme per il rossetto e a migliorare la sua durata. Se preferisci un look più naturale, puoi limitarti a riempire solo il contorno, lasciando il centro delle labbra libero.

4) Applica il rossetto. Una volta che le labbra sono delineate e riempite, puoi applicare il rossetto. La matita va applicata prima o dopo il rossetto? Questo dipende dall’effetto desiderato: scopri nella nostra guida come procedere caso per caso per labbra top. Usa un pennellino apposito per stendere il colore in modo uniforme e per fondere il rossetto con la matita, ottenendo un risultato omogeneo. Se desideri un look ancora più definito, puoi ripassare leggermente il contorno delle labbra con la matita dopo aver applicato il rossetto.

5) Il tocco finale. Per un risultato impeccabile puoi applicare un correttore lungo il contorno delle labbra con un pennello piatto, sfumandolo delicatamente. Questo trucco aiuta a definire ulteriormente le labbra e a correggere eventuali imperfezioni o sbavature.