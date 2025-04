Non crederai mai quali sono i Paesi più felici al mondo: la top 5 svelata!

Al mondo, ci sono luoghi dove gli abitanti vivono felici e sono soddisfatti. A impattare sono vari fattori, che rendono la qualità della vita eccellente.

Ogni anno, il World Happiness Report fornisce una classifica particolarmente interessante perché rappresenta un indice per valutare la qualità della vita in alcuni Paesi del mondo. La felicità è un concetto universale ma, per “misurarla”, vengono presi in considerazione criteri come la libertà di scelta, il supporto sociale, la corruzione presente, l’assistenza sanitaria e l’educazione, tra gli altri.

È, quindi, interessante scoprire – anno dopo anno – quali sono i luoghi in cui si vive meglio. Scopriamo insieme la top 5, perché non crederai mai quali sono i Paesi più felici al mondo.

Il Paese più felice del mondo? La classifica che non ti aspetti

La classifica dei Paesi più felici del mondo potrebbe – o forse no? – sorprenderti. Ecco quali sono i primi cinque posti che meritano di essere quantomeno visitati.

Finlandia: si trova al primo posto per l’ottavo anno consecutivo. I finlandesi, infatti, godono di ampia libertà di scelte di vita, con un forte supporto sociale e un ambiente caratterizzato da bassi livelli di corruzione. Danimarca: con un solido sistema di welfare, vanta anche un ottimo equilibrio tra vita privata e vita lavorativa. Islanda: l’alto livello di fiducia tra gli abitanti rende questo Paese un ambiente, senza alcun dubbio, stimolante e sicuro. Senza considerare, l’accesso ai servizi sanitari che contribuisce al benessere generale. Svezia: con un eccellente sistema di welfare e un grande rispetto per l’ambiente, l’uguaglianza sociale e le politiche familiari, il livello di soddisfazione dei cittadini è elevato. Paesi Bassi: il buon equilibrio tra lavoro e vita privata è innegabile. A pesare positivamente sono, ovviamente, anche le infrastrutture eccellenti e gli spazi verdi che migliorano la qualità della vita.

I dati sono stati raccolti da più di 140 Paesi del mondo. Sono stati presi in considerazione anche l’aspettativa di vita, la buona salute, il reddito, il sostegno sociale e la generosità. Quest’ultima sembra, infatti, avere un impatto positivo sul benessere: la fiducia e il legame tra persone risulta estremamente importante. Scopri anche cosa hanno in comune le coppie felici e le gioie della vita alle quali non dovremmo mai rinunciare.