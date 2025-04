Non è impossibile mantenersi in forma a 40 anni. Ci sono dei consigli utili da poter seguire per farlo senza problemi.

Compiere 40 anni è un traguardo importante: si sono, infatti, accumulate molte esperienze di vita che ci rendono le persone che siamo oggi e che, senza alcun dubbio, hanno arricchito la nostra personalità. È, però, importante continuare a prestare attenzione alla propria salute e al benessere. Soprattutto in questo decennio della vita, il metabolismo subisce un rallentamento, mentre aumenta lo stress quotidiano.

Per tanti potrebbe, quindi, essere una vera e propria sfida mantenersi in perfetta forma fisica. Difficile per quanto sia non è, comunque, impossibile farlo. Come mantenersi in forma a 40 anni? Scopriamo cosa fare per restare giovani e mantenersi attivi.

Come tenersi in forma a 40 anni e scolpire il fisico con lo sport

Mantenersi in forma a 40 anni non è impossibile come potrebbe sembrare, soprattutto adottando abitudini più salutari. A questa età, il metabolismo comincia a rallentare e anche la massa muscolare può diminuire. Ci sono, però, alcuni accorgimenti da poter seguire per restare tonici. Ecco alcuni consigli per restare in forma.

Fai allenamenti regolari di tipo aerobico e per il tono muscolare: il primo passo è quello fare dell’attività fisica tre-quattro volte a settimana, dando spazio a una camminata veloce, cardio, nuoto o una corsa leggera. Questo, infatti, aiuta a mantenere il cuore sano e a bruciare calorie. È, inoltre, consigliabile optare per degli esercizi di forza così da aumentare la massa muscolare. Pratica esercizi di mobilità e stretching: questi prevengono infortuni e migliorano la postura. Dedica, infatti, qualche minuto ogni giorno a stendere i muscoli per diminuire la rigidità muscolare. Pratica pilates e yoga: questi due sono perfetti per la forza del cuore, la flessibilità e l’equilibrio. Apportano, inoltre, numerosi benefici per la salute mentale, diminuendo lo stress e migliorando il benessere generale. Fai esercizi come flessioni, sollevamento pesi e squat: questi aiutano a sviluppare massa muscolare e forza, contribuendo al miglioramento della densità ossea e contrastando, quindi, la perdita di massa ossea.

Di fondamentale importanza – come detto – è, quindi, fare esercizio fisico regolarmente così da contrastare anche la cattiva circolazione, le gambe pesanti, ritenzione idrica e sedentarietà, cercando di mantenere il peso corporeo sotto controllo e migliorando – anche e soprattutto – l’umore e il proprio benessere mentale.

Cosa mangiare per restare in forma: dopo i 40 anni il corpo cambia e si ingrassa?

È innegabile che il metabolismo rallenti superati i 40 anni e che, quindi, si brucino meno calorie, portando il corpo a mettere su peso. Senza contare che inizia la fase della pre-menopausa (periodo che apporta variazioni a livello del ciclo mestruale e che può durare diversi anni). Ecco come mangiare.

Segui un’alimentazione equilibrata: opta per cibi ricchi di nutrienti e sani come frutta, verdura, cereali integrali e legumi, per aiutare a mantenere più energia e prevenire il rallentamento del metabolismo. Sono alimenti ricchi di vitamine, sali minerali, fibre e antiossidanti. Non dimenticare di consumare anche semi, come quelli di zucca e di papavero e frutta secca come pinoli, mandorle, noci e nocciole. Bevi molta acqua: è consigliabile bere almeno due litri di acqua al giorno per mantenere la pelle idratata e apportare la giusta quantità a tutti gli organi del corpo.

Ci sono anche altri fattori che influenzano questo aspetto: dalla predisposizione genetica ai fattori ambientali, passando per lo stile di vita. È innegabile che, ormai, ci sia una maggiore consapevolezza per quanto riguarda le abitudini salutari – dall’alimentazione sana all’esercizio fisico regolare – e che questo influisca positivamente sull’aspetto fisico.

Come rimettersi in forma: cosa fare a 40 anni

Come detto, è importante seguire una dieta sana per mantenere in salute l’organismo e diminuire il rischio di malattie cardiache, ischemie, tumori e altre patologie. Per mantenersi in forma e ottenere ottimi risultati, è importante fare anche altro.

Evita alcol e fumo: questi vanno assolutamente evitati, in quanto dannosi per la salute. Dormi abbastanza: il sonno è neccessario per dare abbastanza tempo al corpo di recuperare le energie mentali, ma anche fisiche favorendo la rigenerazione muscolare. Meglio dormire almeno otto ore a notte. Impara a gestire lo stress: la meditazione – anche tra i consigli per iniziare al meglio la giornata – aiuta a mantenere l’equilibrio mentale, prevenendo i danni dello stress sul corpo.

Con piccoli cambiamenti e con determinazione e costanza, riuscirai ad affrontare al meglio i tuoi 40 anni!