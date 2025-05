Il virus intestinale, quanto dura e cosa mangiare

Con l’arrivo del virus intestinale, nel 2025 molte persone si trovano a dover fare i conti, ancora una volta, con sintomi fastidiosi come diarrea, nausea, crampi addominali e spossatezza. Questa infezione, comunemente nota come influenza intestinale, è in realtà una forma di gastroenterite virale, un’infiammazione che colpisce stomaco e intestino tenue.

Ogni anni nuovi ceppi virali si diffondono rapidamente, causando disagi a persone di tutte le età, con un impatto maggiore su bambini, anziani e individui con un sistema immunitario più debole.

Che virus intestinale sta girando nel 2025?

Il virus intestinale non è causato da un unico agente patogeno, ma da diversi tipi di virus che si diffondono con grande facilità, specialmente nei mesi più freddi. Nel 2025 i ceppi più comuni continuano a essere il norovirus e il rotavirus, entrambi responsabili di infezioni acute.

Norovirus : è la causa più frequente di gastroenterite virale negli adulti ed è particolarmente diffuso in ambienti chiusi come scuole, uffici e strutture sanitarie.

: è la causa più frequente di gastroenterite virale negli adulti ed è particolarmente diffuso in ambienti chiusi come scuole, uffici e strutture sanitarie. Rotavirus : colpisce principalmente i bambini e provoca una diarrea intensa che può portare rapidamente alla disidratazione. Anche se esiste un vaccino che ne riduce la gravità, il rotavirus continua a circolare e a infettare soprattutto i più piccoli.

: colpisce principalmente i bambini e provoca una diarrea intensa che può portare rapidamente alla disidratazione. Anche se esiste un vaccino che ne riduce la gravità, il rotavirus continua a circolare e a infettare soprattutto i più piccoli. Astrovirus e adenovirus enterici: meno noti ma comunque responsabili di gastroenteriti virali, questi virus possono colpire sia bambini che adulti, con sintomi simili a quelli causati dai ceppi più diffusi.

Ogni anno, i virus possono mutare leggermente, rendendo difficile prevedere con esattezza l’intensità e la durata dei sintomi. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il virus intestinale dura dai 2 ai 5 giorni, anche se in alcune persone i disturbi digestivi possono persistere più a lungo.

Come si trasmette?

Il virus intestinale è altamente contagioso e può diffondersi rapidamente in comunità chiuse e luoghi affollati. Le principali modalità di trasmissione includono:

Contatto diretto con una persona infetta : le particelle virali presenti nelle feci o nel vomito di una persona contagiata possono facilmente passare a un’altra attraverso strette di mano, abbracci o condivisione di oggetti personali.

: le particelle virali presenti nelle feci o nel vomito di una persona contagiata possono facilmente passare a un’altra attraverso strette di mano, abbracci o condivisione di oggetti personali. Superfici contaminate : maniglie delle porte, giocattoli, telefoni e posate possono ospitare il virus per ore o addirittura giorni, aumentando il rischio di contagio se non vengono disinfettati regolarmente.

: maniglie delle porte, giocattoli, telefoni e posate possono ospitare il virus per ore o addirittura giorni, aumentando il rischio di contagio se non vengono disinfettati regolarmente. Consumo di cibi e bevande infette: l’ingestione di alimenti non adeguatamente lavati o cotti, oppure di acqua contaminata, è una delle cause principali di gastroenterite virale.

Quali sono i sintomi principali di questo virus?

Generalmente i sintomi si manifestano in modo improvviso con disturbi gastrointestinali più o meno intensi. Tra i sintomi più comuni, troviamo:

Nausea e vomito : reazioni immediate del sistema digestivo per espellere l’agente patogeno.

: reazioni immediate del sistema digestivo per espellere l’agente patogeno. Diarrea : evacuazioni frequenti e liquide, che possono portare a disidratazione.

: evacuazioni frequenti e liquide, che possono portare a disidratazione. Dolori addominali : crampi e fitte, dovuti all’infiammazione delle pareti intestinali.

: crampi e fitte, dovuti all’infiammazione delle pareti intestinali. Febbre : innalzamento della temperatura corporea, segno di una risposta immunitaria in atto.

: innalzamento della temperatura corporea, segno di una risposta immunitaria in atto. Debolezza e affaticamento: sensazione di spossatezza generale, dovuta allo sforzo dell’organismo per combattere l’infezione.

La combinazione e l’intensità di questi sintomi possono variare a seconda del tipo di virus e della risposta individuale.

Quanto dura un virus intestinale?

La durata di un virus intestinale è variabile, ma generalmente si risolve nell’arco di pochi giorni. Nella maggior parte dei casi, i sintomi acuti persistono per 24-72 ore, seguiti da una fase di recupero che può durare qualche giorno in più.

Fattori come l’età, lo stato di salute e il tipo di virus influiscono sulla durata complessiva della malattia. Nei bambini e in chi ha difese immunitarie più basse, il recupero è più lento e la debolezza può persistere anche dopo la scomparsa dei sintomi.

Da non dimenticare che anche durante la fase di recupero, il rischio di contagio persiste, poiché il virus può essere ancora presente nelle feci per alcuni giorni dopo la scomparsa dei sintomi. Per questo motivo, è necessario prestare particolare attenzione all’igiene personale e alla pulizia degli ambienti.

Cosa prendere per guarire da un virus intestinale?

Non esiste una cura specifica per eliminare il virus intestinale, ma è possibile alleviare i sintomi e favorire la guarigione attraverso alcune strategie.

L’elemento più importante nella cura della gastroenterite è evitare la disidratazione. È fondamentale bere spesso piccoli sorsi d’acqua, tè leggeri, brodo vegetale o soluzioni reidratanti orali disponibili in farmacia.

I farmaci devono essere assunti solo su consiglio del medico. Possono essere prescritti probiotici, per ripristinare la flora intestinale dopo il virus, paracetamolo se c’è febbre o dolori muscolari, e antidiarroici (ma solo in casi specifici e solo agli adulti).

Alcuni rimedi naturali possono contribuire ad alleviare nausea e crampi addominali. Tra i più efficaci ci sono la tisana allo zenzero e la camomilla, nota per il suo effetto calmante sullo stomaco e la capacità di rilassare i muscoli intestinali. La menta piperita, invece, è particolarmente utile per ridurre la sensazione di nausea.

Cosa mangiare quando si ha il virus?

Nei primi giorni, quando nausea e diarrea sono più intense, è consigliabile optare per cibi leggeri e facilmente digeribili. Tra gli alimenti più indicati ci sono riso bianco, patate lesse e carote cotte, che aiutano a reintegrare i sali minerali persi e a dare sollievo all’apparato digerente. Anche le banane sono un’ottima scelta, grazie al loro contenuto di potassio, utile per contrastare la debolezza muscolare.

Con il miglioramento dei sintomi, è possibile reintrodurre gradualmente proteine magre come pollo o pesce cotti al vapore e verdure ben cotte, evitando quelle troppo fibrose che potrebbero irritare l’intestino.

Per quanto riguarda i latticini, meglio evitarli nei primi giorni, poiché il virus intestinale può temporaneamente ridurre la capacità di digerire il lattosio. Anche le bevande zuccherate o gassate, così come i cibi troppo grassi o speziati, andrebbero evitati per non aggravare i disturbi intestinali.

Integrare probiotici, attraverso yogurt naturale o specifici integratori, può aiutare a riequilibrare la flora intestinale e a velocizzare la ripresa.